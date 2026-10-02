«Хартия» показала САУ Dita в бою 2.10.2026, 21:55

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Фото: t.me/mvs_ukraine

Бронированную артустановку применяются в сочетании с ударными и разведывательными дронами.

Украинские военные из бригады «Хартия» показали, как применяются в боевых условиях САУ Dita в сочетании с разведывательными и ударными дронами, сообщила пресс-служба МВД Украины.

«Артиллеристы бригады «Хартия» работают на 155-мм САУ Dita. Во взаимодействии с экипажами разведывательных и ударных БПЛА они уничтожают цели противника, сдерживают его продвижение и прикрывают пехоту», - отметили в МВД.

Фото: t.me/mvs_ukraine

Как сообщалось ранее, украинские пограничники получили 155-мм самоходную артиллерийскую установку Dita от Чехии в начале 2025 года.

Фото: t.me/mvs_ukraine

Чешская артиллерийская установка Dita – это самоходная гаубица, являющаяся разработкой компании Excalibur Army. Эта артсистема калибра 155 мм построена на шасси полноприводного грузового автомобиля Tatra T815-7 с колесной формулой 8×8.

Фото: t.me/mvs_ukraine

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