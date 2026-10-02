Неудачный двойник: поведение Путина во время выступления вызвало вопросы

Неудачный двойник: поведение Путина во время выступления вызвало вопросы17
- 2.10.2026, 18:17
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Видеофакт.
Во время выступления российского диктатора Владимира Путина заметили проблемы с речью. Выступление состоялось 1 октября на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», пишет «Телеграф».
Как отметил бывший глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, у Путина «сильно заметна деградация языкового аппарата — много плямкает и чавкает». Он предположил, что это может быть вызвано возрастом или прогрессирующей болезнью.
Пользователи сети также предположили и другие варианты. Кроме деградации из-за старости и сниженного мышечного тонуса, они также предположили, что это может быть не сам Путин, а его двойник, на котором возраст отразился сильнее.
Заметим, в сети часто замечали несоответствие вида Владимира Путина на разных мероприятиях — резко седели волосы, менялись некоторые черты лица. Что касается его здоровья, то о состоянии главы РФ точно неизвестно, эта информация скрывается.
В то же время, иногда Путин просто исчезает, а в это время выходят записи, записанные заранее.