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Неудачный двойник: поведение Путина во время выступления вызвало вопросы

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  • 2.10.2026, 18:17
  • 14,220
Неудачный двойник: поведение Путина во время выступления вызвало вопросы
Фото: Getty Images

Видеофакт.

Во время выступления российского диктатора Владимира Путина заметили проблемы с речью. Выступление состоялось 1 октября на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», пишет «Телеграф».

Как отметил бывший глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, у Путина «сильно заметна деградация языкового аппарата — много плямкает и чавкает». Он предположил, что это может быть вызвано возрастом или прогрессирующей болезнью.

Пользователи сети также предположили и другие варианты. Кроме деградации из-за старости и сниженного мышечного тонуса, они также предположили, что это может быть не сам Путин, а его двойник, на котором возраст отразился сильнее.

Заметим, в сети часто замечали несоответствие вида Владимира Путина на разных мероприятиях — резко седели волосы, менялись некоторые черты лица. Что касается его здоровья, то о состоянии главы РФ точно неизвестно, эта информация скрывается.

В то же время, иногда Путин просто исчезает, а в это время выходят записи, записанные заранее.

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