Блогер снял «пущу Калиновского» с высоты птичьего полета 2.10.2026, 17:37

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Невероятная красота.

Блогер kingfisher.one опубликовал в Threads видео, снятое в одном из самых древних лесных массивов Беларуси.

«Осень в Липичанской пуще, где Щара впадает в Неман», — написал он, а пользователи оставили под роликом комментарии, в которых отметили и мастерство автора поста, и «невероятную красоту» мест, которые попали в объектив камеры.

Липичанская пуща, как сообщает телеграм-канал «Баста!», известна среди местного населения как «партизанский лес» или «пуща Калиновского». Оба названия возникли после Второй Мировой войны, так как эти места стали одним из важных центров движения сопротивления оккупантам. Сочетание огромного лесного массива, болот и рек делало территорию крайне неудобной для крупных немецких военных подразделений.

На базе действовавших в пуще отрядов была сформирована партизанская бригада имени Кастуся Калиновского численностью около 800 бойцов.

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