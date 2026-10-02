Москва сама открыла дорогу к ударам по Крымскому мосту 2 Роман Шрайк

2.10.2026, 16:59

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Роман Шрайк

Теперь слово за Мадяром.

Сбылась мечта Z-ников – Россия начала методично бить по мостам через Днепр в Киеве. Четыре года они вопрошали, почему нет таких ударов, и теперь счастливы. Постят фоточки километровых заторов на левом берегу, возникших утром из-за закрытия трех мостов, и радуются.

Но у нас тоже есть своя скромная мечта – удары по Крымскому мосту. Разъ...б лоханок в Азовском море и успешные атаки на Керченский порт, который расположен прямо рядом с сакральным мостом, показали, что наши дроны могут спокойно долететь и до самого моста. Летом Мадяр комментировал, что ударить можем, просто пока не пришло время.

А сейчас Зеленский говорит, что Путин снял все ограничения на удары по Украине: «Теперь нет никаких правил». То есть если раньше и был взаимно сдерживающий фактор (РФ не бьет по мостам через Днепр, Украина – по Крымскому), то теперь он исчез.

Понятно, что такой мост дронами не разрушишь, даже ракетами сложно, но наделать дырок в полотне вполне можно. Это приведет к серьезному ограничению движения, чего на этом этапе вполне достаточно. Ждем.

Роман Шрайк, Facebook

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