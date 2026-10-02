«Белорусы – умные, добрые и открытые» 8 2.10.2026, 21:22

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Украинцы рассказали о том, какими видят нас.

Белорус chich_esh спросил, чем мы отличаемся от наших южных соседей.

«Украинцы, вопрос к вам, что вы думаете о белорусах? – пишет он. - У нас одинаковый менталитет или все же мы сильно отличаемся?»

Пост менее, чем за сутки собрал почти 700 комментариев. Сайт Charter97.org приводит некоторые из них:

- Менталитет очень отличается. Беларусы воспитаннее, спокойнее, скромнее и более сдержаны в эмоциях чем украинцы. Нет этой «горячей крови». Говорю так потому, что сама украинка и по работе дружила и общалась с белорусами. Поэтому сделала такие выводы.

- Я сам гражданин Украины, но проживаю давно в Беларуси. Очень отличаются беларусы менталитетом. Спокойные, вежливые, трудолюбивые очень, не пытаются все украсть то, что плохо лежит, очень развито антикоррупционное мышление в отличие от украинцев. Очень любят порядок, и чтят закон.

- Белорусы - лучшие славяне, которые мне известны. И самые добрые.

- Белорусы очень умные люди, работоспособные и целеустремленные. Всегда ухоженные. Очень добрые и открытые.

- У меня очень позитивный был опыт общения и работы с белорусами. Люди замечательные.

- Соглашусь с комментаторами, что белорусы и украинцы - разные абсолютно. Как по мне, так реально украинцы ближе к россиянам по менталитету. Белорусы другие, ближе к полякам и литовцам. Я сама всю жизнь прожила в Беларуси, но часто бывала в Украине, так вся семья из Украины. И все родственники украинцы. Я вижу разницу между народами.

- Какая любопытная ветка. Я жил немного в Киеве и не сказал бы, что разница ощутима. Но, возможно, потому, что я наполовину белорус, наполовину украинец.

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