В выходные будет до +23

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- 2.10.2026, 20:56
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Прогноз погоды на 3-5 октября.
3 октября погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман, сообщает Белгидромет.
Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, в отдельных районах до +9°С, местами по юго-восточной половине республики прогнозируются заморозки 0..-3°С; максимальная температура воздуха днем +16..+22°С. Атмосферное давление будет падать.
4 октября территория республики будет находиться на северной периферии антициклона. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западной четверти от слабого до умеренного, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет от +1°С по югу и юго-востоку до +10°С по северу, местами ожидаются заморозки 0..-2°С; максимальная температура воздуха днем +15..+21°С, по югу до +23°С.
5 октября погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем по северо-западу страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела, смещающегося с юга Балтийского моря. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, местами до +10°С, максимальная днем +14..+21°С.