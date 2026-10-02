закрыть
3 октября 2026, суббота, 0:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В выходные будет до +23

1
  • 2.10.2026, 20:56
  • 1,050
В выходные будет до +23

Прогноз погоды на 3-5 октября.

3 октября погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Без осадков. В ночные и утренние часы местами ожидается туман, сообщает Белгидромет.

Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, в отдельных районах до +9°С, местами по юго-восточной половине республики прогнозируются заморозки 0..-3°С; максимальная температура воздуха днем +16..+22°С. Атмосферное давление будет падать.

4 октября территория республики будет находиться на северной периферии антициклона. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западной четверти от слабого до умеренного, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет от +1°С по югу и юго-востоку до +10°С по северу, местами ожидаются заморозки 0..-2°С; максимальная температура воздуха днем +15..+21°С, по югу до +23°С.

5 октября погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем по северо-западу страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела, смещающегося с юга Балтийского моря. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер западной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, местами до +10°С, максимальная днем +14..+21°С.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип
«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон Гарри Каспаров