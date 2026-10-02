Американские морпехи усилят миссию НАТО в Балтийском море 2.10.2026, 17:42

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Пентагон раскрыл детали операции Baltic Sentry.

США перебросят в регион Балтийского моря специализированную группу морских пехотинцев, которая в настоящее время развернута в Европе, сообщила пресс-служба Пентагона. Военных отправят туда для поддержки миссии НАТО Baltic Sentry.

Речь идет о переброске примерно 40 военнослужащих 2-го разведывательного батальона 2-й дивизии морской пехоты США, который базируется на военной базе Кэмп-Леджейн в Северной Каролине. Эти морпехи вместе с финской береговой бригадой будут обеспечивать наблюдение и тактическую разведку. Цель миссии – усилить контроль над ситуацией в море, защитить критически важную подводную инфраструктуру и укрепить общую безопасность в регионе.

«Baltic Sentry» – это коллективные оборонные усилия, возглавляемые европейскими странами – членами НАТО, а корпус морской пехоты США выполняет вспомогательную и обеспечивающую роль.

«Обеспечение стабильности в ключевых морских узких местах Европы способствует защите физической и экономической безопасности трансатлантического сообщества. Операция Baltic Sentry подчеркивает непосредственную боеготовность Альянса, его технологическую адаптивность и коллективную решимость сдерживать и решительно преодолеть любую угрозу региональной стабильности», – добавили в релизе.

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