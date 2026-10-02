СМИ: Лукашенко продает талибам оружие и беспилотники 4 2.10.2026, 17:21

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Фото: AFP

Посредником в сделках может выступать Индия.

Талибы покупают у режима Лукашенко вооружение и беспилотники. Об этом сообщил афганский оппозиционный телеканал Afghanistan International, ссылаясь на пять бывших высокопоставленных чиновников, среди которых есть бывшие афганские чиновники в сфере безопасности.

По их данным, Индия выступает в этих сделках посредником и финансирует их, а Россия дала на них согласие. Об этом в эфире рассказала корреспондент телеканала в Вашингтоне Самсама Сират. Она напомнила, что в последние месяцы визитов между представителями талибов и Беларуси стало больше.

Источники утверждают, что эти контакты начались после визита в Москву министра обороны талибов муллы Якуба, который состоялся на рубеже мая и июня. Тогда он подписал с Россией соглашение в сфере безопасности. Российские чиновники же заявляли, что соглашение касается ремонта российской техники, которая осталась в Афганистане.

Человек, близкий к талибам в Кабуле, также подтвердил телеканалу, что стороны договорились и что это происходит по указанию России и при ее координации.

По данным Afghanistan International, талибы хотят иметь дроны и вооружение, чтобы усилить свою защиту от Пакистана: в последнее время отношения между странами обострились. Корреспондентка подчеркивает, что Беларусь «ни в коем случае» не продала бы талибам военную технику, а тем более дроны, без согласования с Россией.

При этом Россия — союзница Пакистана, и, по мнению журналистки, вряд ли готова поменять Пакистан на талибов. Если в Пакистане происходят нападения, и Исламабад обвиняет в них группировки, базирующиеся в Афганистане под опекой талибов, Москва осуждает эти нападения и призывает к совместной борьбе с терроризмом. А вот пакистанские удары по Афганистану Россия не осудила ни разу.

Телеканал напоминает, что подобная схема уже действовала при прежнем правительстве Афганистана. По словам бывшего высокопоставленного чиновника в сфере безопасности из правительства Ашрафа Гани, тогда Индия покупала у Беларуси вертолеты для афганского правительства. Кроме того, она ремонтировала часть собственной техники с помощью белорусских мощностей и передавала ее Кабулу. По данным источника, сейчас талибы хотят повторить ту же схему через Индию.

Самсама Сират также отмечает, что Индия — единственная страна, которая открыто поддерживает талибов в противостоянии с Пакистаном. Нью-Дели осуждает пакистанские удары по Афганистану как нарушение его суверенитета и неоднократно говорил об этом на международных встречах. Журналистка напоминает, что бывшее правительство имело международную легитимность благодаря поддержке США и НАТО. Талибы же, согласно документам Совета Безопасности ООН, связаны с террористическими группировками, поэтому страны, которые поставляют им оружие, берут на себя большую ответственность.

В последнее время Минск активно развивает отношения с талибами. В августе в Беларусь на пять дней приезжала делегация из 13 человек во главе с исполняющим обязанности министра сельского хозяйства талибов Атауллой Амари. Она участвовала во втором заседании белорусско-афганской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. По словам пресс-секретаря талибов Забихуллы Маджахида, талибы одобрили белорусского посла по совместительству. Служба внешней разведки Украины заявила, что Минск опустил свою дипломатию «до уровня террористов».

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