ВНЖ в Польше для белорусов: каковы шансы на получение? 2 2.10.2026, 19:34

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Статистика Управления по делам иностранцев.

В январе-августе 2026 года Польша предоставила белорусам 18,8 тыс. видов на жительство, а по 2,2 тыс. заявлений вынесены отказы. Это следует из статистики Управления по делам иностранцев, пишет Most.

Чаще всего беларусы получают временные ВНЖ (побыт часовы) — за 8 месяцев вынесено 15,6 тыс. таких решений. Постоянный ВНЖ (сталы побыт) получили 2,5 тыс. человек, и еще 702 получили карты долгосрочного резидента ЕС. Приводимая статистика не учитывает ВНЖ, выдаваемые на основе международной защиты.

В общем объеме вынесенных решений (с учетом приостановленных дел и дел, оставленных без рассмотрения) доля отказов невелика. Январе-августе она составила лишь 9,3% (а положительных решений — 79,2%). Она ниже по часовому побыту (7,7%) и выше по сталому (18,1%).

В Управлении по делам иностранцев отметили увеличение отказов после 2022 года. Если тогда было вынесено 3,3 тыс. отказов (или 8,3%), то в 2024 году — уже 5,9 тыс. (11,2%). В 2025-2026 годах эта доля даже несколько сократилась, но доля положительных решений относительно стабильна.

Рост отказов после 2022 года ведомство связало с ужесточением требований к проверке. Политика воеводских ужондов сосредоточилась на устранении так называемого «фиктивного трудоустройства». Проверяется регистрация предпринимателей и работников в системе соцстраха (ZUS), а когда речь идет о легализации по корням — детально анализируется подлинность архивных документов, подтверждающих польское происхождение.

Ведомство отметило, что снижается число заявлений белoрусов, оставленных без рассмотрения (хотя их доля в общем количестве дел даже выросла). Дело могут не рассматривать вследствие неустранения формальных недостатков, например неуплаты гербового сбора, непредставления паспорта или несдачи отпечатков пальцев в установленный срок. То, что в 2025–2026 годах таких случае стало меньше, по мнению Управления по делам иностранцев, «свидетельствует о растущей институциональной зрелости мигрантов, лучшей подготовке заявлений, а также более эффективном использовании профессиональной юридической помощи».

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