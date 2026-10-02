«Россия не понимает, что ее ждет» 5 2.10.2026, 20:02

9,802

Украина больше не будет терпеть.

Смотря на российский террор в Украине, который теперь для Путина — единственный шанс не проиграть, так как на фронте все для него хуже с каждым месяцем, я думаю о том, как плохо понимают в России, что будет дальше.

Об этом в своем блоге пишет российский журналист и политолог Майкл Наки.

Нет, конечно, есть варианты.

Вариант первый, на который Путин и надеется: что в этот-то раз точно получится. В 2022 году, когда в Киеве полгода не работало метро из-за российских обстрелов, не получилось. Когда Киев сидел без света зимой, не получилось. Когда Киев сидел без света летом 2024 года, не получилось. Ну, в общем, что на этот раз точно получится, ведь выбили склад Макдональдса.

Возможно ли этим довести Украину до капитуляции? Я не знаю. Это очень страшные обстрелы — каждый российский удар — это убийство людей. Буквально. И создание гуманитарной катастрофы, что Путин особо и не скрывает. Возможно ли, что это приведет к капитуляции? Понятия не имею. Я могу лишь опираться на опыт последних 4,5 лет, когда это к капитуляции не приводило.

Но какой второй вариант? И он мне кажется куда более вероятным. Украина всю войну воюет со связанными руками. Не просто соблюдая приличия, а прям образцово — без ударов по гражданским, без поражения полностью гражданских объектов. Исключение было лишь один раз — когда РСЗО начали стрелять по Белгороду после особо жестоких предновогодних обстрелов Киева.

Тогда Россия впервые столкнулась с тем, что может быть, если Украина начнет делать то же самое, что и сама РФ. Тогда это быстро прекратилось, потому что прекратились настолько массовые и кровавые обстрелы Киева — уж не знаю, совпадение или нет.

Сейчас 2026 год. У Украины куда больше возможностей. Мешает ли хоть что-то технически Украине ударить по Брянску, Белгороду, Курску и многим другим городам — даже не дронами, а ракетами? Нет. Абсолютно никаких ограничений. Может ли Украина оставить российские города без продуктовых складов, заправок, наземного транспорта, самолетов и любого проявления мирной жизни? Да. Легко. Может ли Украина, когда Россия начнет осуществлять свой план по геноциду — с уничтожением водной, электрической и тепловой инфраструктуры, — сделать то же самое со многими российскими городами? Нет ни одного технического препятствия.

И я бы хотел написать, что этого всего не будет. Что как-то до зимы договорятся, или что это не метод Украины, или еще какую-нибудь обнадеживающую мантру. Но я не вижу ни одной причины, почему мы не увидим всего этого совсем скоро.

Хорошо ли это? Нет, это ужасно. Война — это ужасно. Любая смерть гражданского — это ужасно. Гуманитарные катастрофы, вычеркнутые годы из жизни людей — все это абсолютно чудовищно. Но так как Путин не собирается прекращать террор Украины, это неизбежно. Мы уже видели демоверсию, когда Белгородская область осталась без горячей воды зимой буквально до марта. Но это было лишь легкое неудобство по сравнению с тем, что будет в ближайшие месяцы.

Мы увидим множество заявлений, особенно на русскоязычных каналах, особенно у некоторых военных аналитиков, что все это военные преступления ВСУ и вообще неприемлемо с детальным рассказом про каждый удар. И услышим, что это вообще-то провоцирует Путина.

Но это неизбежно. И если вы хотите, чтобы этого не было, сценарий лишь один. Делать все возможное, чтобы Путин остановил войну.

Потому что Украина не будет просто сидеть и смотреть, как гибнут ее граждане, как уничтожается экономика, как разрушаются школы, больницы, как горят детские книжки. Она будет отвечать. И эти 4,5 года уже должны были дать всем понять, что ответ будет жестким. Многие, кто недооценивал Украину в эти годы, поплатились репутацией, а иногда и жизнью, если мы говорим про российских солдат, генералов и даже пропагандистов.

«Нацисты вступили в эту войну с довольно детской иллюзией, что они будут бомбить всех остальных и никто не будет бомбить их», — командующий бомбардировочным командованием Королевских ВВС Великобритании во время Второй мировой войны маршал авиации сэр Артур Харрис.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com