Въезд в центр Минска на авто станет платным?5
- 2.10.2026, 20:31
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Водителям на заметку.
«Говорят, что въезд в центр Минска на авто станет платным…» - спросил у «АиФ» читатель.
Пока нет. В мире есть примеры платного въезда в центр города, полного запрета на въезд в центральные районы, но Минск пока остановился на модели платных парковок.
Это отметил в эфире провластного телеканала ОНТ «глава» Минского городского «совета» «депутатов» Артем Цуран. По его мнению, нужно создать условия, чтобы человек думал и считал, что ему выгоднее: ехать на своем авто либо на городском транспорте:
«Хочешь ехать на автомобиле – придется немножко заплатить (за парковку в центре города. – Прим.). Это тот комфорт, за который именно надо платить».