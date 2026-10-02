Въезд в центр Минска на авто станет платным? 5 2.10.2026, 20:31

4,106

Водителям на заметку.

«Говорят, что въезд в центр Минска на авто станет платным…» - спросил у «АиФ» читатель.

Пока нет. В мире есть примеры платного въезда в центр города, полного запрета на въезд в центральные районы, но Минск пока остановился на модели платных парковок.

Это отметил в эфире провластного телеканала ОНТ «глава» Минского городского «совета» «депутатов» Артем Цуран. По его мнению, нужно создать условия, чтобы человек думал и считал, что ему выгоднее: ехать на своем авто либо на городском транспорте:

«Хочешь ехать на автомобиле – придется немножко заплатить (за парковку в центре города. – Прим.). Это тот комфорт, за который именно надо платить».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com