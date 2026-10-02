закрыть
3 октября 2026, суббота, 0:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Въезд в центр Минска на авто станет платным?

5
  • 2.10.2026, 20:31
  • 4,106
Въезд в центр Минска на авто станет платным?

Водителям на заметку.

«Говорят, что въезд в центр Минска на авто станет платным…» - спросил у «АиФ» читатель.

Пока нет. В мире есть примеры платного въезда в центр города, полного запрета на въезд в центральные районы, но Минск пока остановился на модели платных парковок.

Это отметил в эфире провластного телеканала ОНТ «глава» Минского городского «совета» «депутатов» Артем Цуран. По его мнению, нужно создать условия, чтобы человек думал и считал, что ему выгоднее: ехать на своем авто либо на городском транспорте:

«Хочешь ехать на автомобиле – придется немножко заплатить (за парковку в центре города. – Прим.). Это тот комфорт, за который именно надо платить».

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип
«Вивальди» войдет в историю
«Вивальди» войдет в историю Александр Коваленко
Синдром «Орешника»
Синдром «Орешника» Аарон Леа, Борух Таскин
Путинский лохотрон
Путинский лохотрон Гарри Каспаров