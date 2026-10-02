The Telegraph: Дроны и танки ВСУ в ходе наступления на Харьковщине ударили единым кулаком 3 2.10.2026, 20:47

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Танки по-прежнему актуальны в современной войне.

Украинские военные демонстрируют, что танки не утратили своего значения на поле боя даже в 2026 году, когда широко применяются беспилотники. Об этом в авторском материале для The Telegraph (перевод - «Униан») пишет британский полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Автор напоминает, что в ходе полномасштабной войны России против Украины танки утратили своё прежнее значение на поле боя и их неоднократно называли устаревшим оружием. Подтверждением этому стали тысячи российских бронемашин, уничтоженных противотанковыми ракетами и дешевыми FPV-дронами. В то же время, по мнению де Бреттона-Гордона, это все еще не означает завершения эпохи бронетехники.

- Огневая мощь, мобильность и защита остаются основными составляющими успеха на поле боя, – подчеркивает автор.

В качестве примера он приводит недавнюю операцию украинских военных в Харьковской области. Танкисты 475-го штурмового полка Code 9.2 при поддержке собственных беспилотников атаковали позицию российских войск вблизи Ольховатки в Купянском районе. Два украинских танка продвинулись к позициям, где российская пехота занимала здания, и открыли по ним огонь.

Российские военные пытались остановить технику волнами ударных дронов. В то же время украинские танки были заранее оснащены дополнительной броней и защитными конструкциями от FPV-атак. Им также помогали разведывательные БПЛА и ударные дроны Vampire, которые обнаруживали цели, атаковали россиян и помогали экипажам действовать точнее.

Несмотря на неоднократные атаки беспилотников, танки продолжили выполнение задачи, поразили российские позиции и отошли без значительных повреждений. Как объясняет автор, ключевым фактором стала не только броня, но и взаимодействие различных компонентов.

- Танк – это не изолированная система вооружения, которую следует бездумно отправлять через поле боя, а мощный компонент общевойскового боя, – подчеркивает де Бреттон-Гордон.

Он подчеркивает, что современная война требует объединения танков с пехотой, артиллерией, разведкой, средствами радиоэлектронной борьбы и беспилотными системами. Одни только танки не могут гарантировать успех, но и дроны, по мнению автора, не способны самостоятельно заменить всё традиционное оружие.

Астрономические потери российских бронетанковых сил эксперт объясняет как раз тем, что россияне применяли бронетехнику без надлежащей поддержки пехоты, разведки и защиты от дронов. Украина же постепенно учится сочетать новые технологии с традиционными принципами маневренной войны.

Де Бреттон-Гордон отмечает, что будущее бронетехники зависит от её адаптации к насыщенному сенсорами и беспилотниками полю боя. Речь идет об усиленной защите от дронов, современных датчиках, надёжной связи, средствах РЭБ, разведывательных системах и подготовке экипажей.

- Украина показывает нам, как будет выглядеть будущее бронетанковой войны. Это не выбор между танками и дронами, а соревнование между армиями, которые научатся их интегрировать, и теми, кто этого не сделает, – говорится в публикации.

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