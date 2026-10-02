Путин заблокировал жителей Челябинской области в километровых пробках 3 2.10.2026, 21:03

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Фото: Getty Images

Люди не могут попасть домой.

Жители Челябинской области буквально застряли в километровых пробках и не могут попасть домой, поскольку местные власти перекрыли ряд дорог в связи с визитом в регион российского диктатора Путина, приехавшего на военные учения «Центр-2026», пишет dialog.ua.

Фото и видео с огромными пробками в пятницу, 2 октября, массово распространяются в социальных сетях.

При этом официально заявляется, что дороги перекрываются «в связи с организацией работ дорожной сети». Так, в «Росавтодоре» заявили, что со 2 по 5 октября вводится ограничение движения на всех федеральных трассах в Челябинской области.

Проезд кортежа Владимира Путина на Чебаркульский полигон, где проходят учения «Центр-2026». Как уже сообщали ВЧК-ОГПУ и https://t.co/2RapCOV1dZ, из-за его визита и необходимости транспортировки военной техники во всей Челябинской области с 2 по 5 октября перекрывают дороги - не только все федеральные тпассы, но и региональные. При этом жителям объявили, что такие ограничения связаны "с подготовкой дорог к зиме". — ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто). (@rucriminalinfo) October 2, 2026

«Проезд кортежа Владимира Путина на Чебаркульский полигон, где проходят учения «Центр-2026». Как уже сообщали «ВЧК-ОГПУ» и Rucriminal.info, из-за его визита и необходимости транспортировки военной техники во всей Челябинской области со 2 по 5 октября перекрывают дороги – не только все федеральные трассы, но и региональные. При этом жителям объявили, что такие ограничения связаны «с подготовкой дорог к зиме», – пишет тем временем паблик «ВЧК-ОГПУ», комментируя распространяемые в соцсетях видео.

О том, что жители Челябинской области стоят в многокилометровых пробках и не могут попасть домой, информирует и Telegram-канал «Осторожно, новости».

Например, один из водителей рассказал местным СМИ, что не может доехать в роддом к жене, которая только что родила.

Кроме того, из Чебаркуля не могут выехать междугородние автобусы.

В учениях, на которые прибыл российский диктатор, принимают участие 47 тысяч военных. Маневры армии страны-агрессора проводятся на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря.

В Кремле утверждают, что учения связаны с «вызовами у российских границ».

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