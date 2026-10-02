Случайно найдена редкая копия «Одиссеи» Гомера 2.10.2026, 21:44

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Редчайшая древняя рукопись десятилетиями лежала в архиве под видом рядового документа.

В библиотеке Утрехтского университета (Нидерланды) нашли древний фрагмент пергаментного кодекса с текстом поэмы Гомера «Одиссея». Поэма была переписана в III–IV веках нашей эры – в мире известно лишь около тридцати подобных рукописей этой эпохи, пишет «Европульс».

Это строки из 12-й книги «Одиссеи», описывающие поворотный момент сюжета: спутники Одиссея нарушают запрет и съедают священных коров бога солнца Гелиоса. После этого разгневанный Гелиос требует от Зевса возмездия, что приводит к буре, уничтожению корабля и гибели всей команды.

Обрывок пергамента размером всего 6,6 на 7,7 сантиметра (примерно с игральную карту) попал в Утрехтский университет в середине XX века.

Поскольку он лежал среди текстов на египетских языках, написанных греческим алфавитом, исследователи долгое время не обращали на него внимания, считая обычной византийской рукописью VII века. Только недавно ученые заново изучили манускрипт и распознали в мелком греческом письме характерные для гомеровского эпоса слова.

По мнению исследователей, пергамент когда-то был частью карманного издания книги (кодекса), которым пользовался «частный» читатель в Фаюмском оазисе на территории Египта. Фрагмент хорошо сохранился и остался читаемым, так как находился в середине книги и был защищен другими страницами.

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