На аукционе за $6,3 миллионов продали картину Шагала
- 2.10.2026, 22:19
За восемь лет она подорожала в три раза.
В Гонконге завершились первые в этом сезоне торги современного искусства. Как обычно, на них были представлены несколько работ Марка Шагала.
Одна из его картин — «Крестьяне» — была продана за более чем 6,3 миллиона долларов, пишет Office Life.
Марк Шагал написал «Крестьян» в 1971 году, когда жил в коммуне Сен-Поль-де-Ванс на юго-востоке Франции вместе со своей второй женой Валентиной Бродской. На картине показаны характерные для творчества художника образы, а в центре находятся двое влюблённых. В отличие от многих других работ Шагала, здесь они не обнимаются. Возможно, так художник, как предполагается в статье, передавал свою ностальгию по дому и детству.
На вечерних торгах современного и актуального искусства Sotheby’s 28 сентября картина была продана более чем за 6,3 миллиона долларов при оценочной стоимости свыше 4 миллионов. Предыдущий владелец приобрёл её в 2018 году на аукционе Christie’s за 1,93 миллиона долларов. Таким образом, за восемь лет стоимость картины выросла более чем втрое.
Ещё одна работа Шагала — «Гладиолусы», созданная в 1950 году, — была продана на гонконгских торгах Sotheby’s за 358,8 тысячи долларов. Её оценочная стоимость составляла 570 тысяч долларов.
Третью картину Шагала в Гонконге продавали на аукционе Christie’s. Работа на цирковую тематику ушла с молотка за 815 тысяч долларов, что на 115 тысяч долларов превысило её оценочную стоимость.