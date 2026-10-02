FP-7 в бою: что известно об украинской баллистической ракете 2.10.2026, 22:44

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Эксперты спрогнозировали, когда следует ожидать серийного производства.

Украинская баллистическая ракета впервые была применена в бою, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Речь идет о тактической баллистической ракете FP-7 от компании Fire Point. Что известно о ракете, как быстро ее могут запустить в серийное производство и какие цели она способна поражать? Об этом рассказывает «Немецкая волна».

Вечером 1 октября Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях короткое видео запуска ракеты с подписью: «Украинская тактическая баллистическая ракета FP-7. Первое боевое применение. Спасибо за результат. Дальше - производство». Других подробностей, в частности о времени и результате удара, президент Украины не уточнил. Независимого подтверждения удара пока нет.

Баллистическую ракету FP-7 разрабатывает украинская оборонная компания Fire Point - та самая, которая производит дальнобойные дроны FP-1 и крылатые ракеты FP-5 «Фламинго». Как отмечается на сайте компании, ракета может лететь на расстояние до 250 километров и нести до 200 килограммов взрывчатки. Хотя ранее компания планировала дальность 200 километров и полезную нагрузку 150 килограммов.

В Fire Point позиционируют FP-7 как более дешевую альтернативу американским ATACMS и баллистический перехватчик для программы противовоздушной обороны Freyja. Для FP-7 вместо типичной для таких систем пусковой установки на многоосном шасси компания использует рельсовую направляющую на прицепе - как и для «Фламинго». «Такой подход позволяет адаптировать применение комплекса к меняющимся требованиям миссии и различным сценариям использования», - заявляют в компании.

О работе над FP-7 компания объявила в сентябре 2025 года на международной выставке оборонной промышленности MSPO в Польше, а первые летные испытания состоялись в конце минувшего февраля. В августе генеральный директор Fire Point Ирина Терех заявляла о примерно 15 испытательных пусках. Как пишет интернет-портал Defense Express, FP-7 создана на основе советской зенитной ракеты 48Н6, которую Россия использует в комплексах С-400. Однако конструкторы Fire Point использовали более легкие материалы, системы наведения и топливо.

Серийное производство не раньше 2027 года?

Предварительные испытания FP-7 проводились без боевой части, поэтому боевое применение является важным этапом создания нового образца оружия, отмечает директор украинской консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

- Однако пока преждевременно говорить о том, что у Украины уже есть новое эффективное оружие. Любое оружие становится оружием, когда выполняются три условия. Во-первых, оно массово производится. Во-вторых, оно включено в штатное оснащение воинских частей. И в-третьих, военные могут его эффективно применять, - объясняет собеседник, добавив, что пока ни одно из условий не выполнено.

Сначала нужно убедиться, что ракета действительно способна пролететь заявленные 250 километров и поразить цель с точностью, которую обещают разработчики, подчеркивает Згурец.

- Как минимум половина ракет, запущенных на максимальную дальность, должна попадать в радиусе 14 метров от цели. Только после этого можно будет ставить вопрос о наращивании производства, - добавляет он.

Опрошенные эксперты не ожидают запуска серийного производства этих ракет раньше 2027 года.

- Пока удары будут эпизодическими. Ведь это не быстрый процесс. Тем более что Украина ранее не производила оперативно-тактические баллистические ракеты. Но, безусловно, тот факт, что у Украины есть своя баллистическая ракета, уже является важной вехой, - говорит военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Aлександр Коваленко. Эксперт подчеркивает, что FP-7 является первым шагом к реализации других программ создания баллистических ракет. «В перспективе у нас будет три типа различных баллистических ракет: тактическая FP-7, FP-9 с дальностью полета более 800 километров, а также промежуточная ракета "Сапсан" дальностью около 500 километров», - надеется Коваленко.

Сама компания Fire Point обещала запустить серийное производство сотен ракет FP-7 еще минувшей весной. Главный конструктор и совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман в конце 2025 года говорил, что это может произойти при наличии заказа и финансирования со стороны государства.

Что нужно фронту

Сто ракет в месяц - минимально необходимое количество с учетом перечня целей, расположенных на удалении до 200 километров от линии фронта, говорит Згурец.

- Мы учли, что для уничтожения, например, дронопорта РФ "Цимбулова", который расположен в 180 километрах от территории Украины и откуда запускают "Герани", требуется около 30 ракет ATACMS с кассетной боевой частью. Таких дронопортов насчитывается около 15, - говорит он. Главная проблема заключается в ресурсах, добавляет Згурец. "Сейчас у нас слишком много приоритетов и слишком мало денег", - констатирует собеседник.

Александр Коваленко называет похожий ориентир. По его мнению, Украина должна производить не менее 3-4 баллистических ракет в сутки. "Это возможно, если будет налажено производство замкнутого цикла. Мощности Fire Point мне неизвестны, но я ориентируюсь на опыт России: за время полномасштабной войны она нарастила выпуск одних только "Искандеров" 9М723 с одной ракеты в неделю до нескольких в сутки. У нас есть абсолютно все возможности делать то же самое", - уверен он.

Зоны досягаемости FP-7

Территория, попадающая в зону досягаемости FP-7, уже подвергается дальнобойным ударам с помощью беспилотных летательных аппаратов, указывают собеседник. Но дроны несут боевую часть весом около 50 килограммов, поэтому, условно, одна ракета обеспечивает эффект, сопоставимый с четырьмя атаками дронов, поясняет Згурец.

Кроме того, сбить беспилотник проще, тогда как перехватить баллистическую ракету, особенно в ближней тыловой зоне РФ - Брянской, Белгородской и Курской областях - сложнее, отмечает Коноваленко. "Поскольку основные системы, способные перехватывать эти ракеты - С-400 "Триумф" и "Бук-М3", - сейчас находятся под Москвой. Почти все стянуто туда. И поэтому сбивать эти ракеты на малых расстояниях им будет сложнее", - говорит он.

Коваленко отмечает, что в зоне досягаемости FP-7 находятся временно оккупированные территории Украины и прилегающие к ним регионы России: Брянская, Курская и Белгородская области. "Там ракета может поражать объекты энергетики и мосты, а также цели в ближнем тылу: места дислокации российских воинских частей, базы с боеприпасами, склады горюче-смазочных материалов", - объясняет Коваленко.

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