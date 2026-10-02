Украина испытывает пять перехватчиков для борьбы с реактивными дронами РФ 2.10.2026, 22:11

Зеленский раскрыл детали.

Украина создает скоростной перехватчик, способный сбивать российские реактивные дроны. Сейчас проводят испытания пяти таких разработок. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Financial Times.

По словам украинского президента, до конца октября Украина сможет изготовить около 400 штук одной из этих моделей. Еще четыре разработки пока остаются на этапе испытаний.

Зеленский отметил, в частности, что главная проблема в работе над перехватчиками — дефицит двигателей. По его словам, Украина много импортирует их, есть также определенное количество двигателей отечественного производства, но этого пока недостаточно.

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