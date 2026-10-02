В Минске сносят еще один частный сектор 3 2.10.2026, 22:10

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Фото: Domovita.by

В районе улиц Гая и Орловской.

В районе улиц Гая и Орловской в Минске начали сносить частную застройку, которая попала в зону реконструкции под новый жилой комплекс. Строители уже разбирают первые дома, а бывшие владельцы части усадеб переселились, получив денежные выплаты или квартиры в новых домах, пишет Domovita.by.

Первые работы начались на пересечении улицы Гая и 7‑ го Орловского переулка. Здесь уже снесли несколько домов и расчистили площадку. В первую очередь под снос определили 17 частных усадеб, расположенных на 7-м, 4‑ м и 5‑ м Орловских переулках. В оставшихся домах коммунальные службы уже перекрыли газ.

Фото: Domovita.by

Преимущественно это старые дома без городских удобств — с местной канализацией и без центрального водопровода. Их владельцы согласились на переселение, выбрав денежную компенсацию или квартиры в новостройках. По словам местного жителя Александра, некоторые соседи переехали в дома на улице Маршала Лосика.

Фото: Domovita.by

Однако часть владельцев покидать свои дома не собирается. Речь идет прежде всего об благоустроенных коттеджах, в которых есть все необходимые коммуникации. Их хозяева не согласились с предложенными городом условиями и хотят остаться на своих участках. По словам местного жителя, снос этих домов пока не планируется, так как владельцы не приняли предложенные варианты компенсации или переселения.

Фото: Domovita.by

Территория в границах улиц Щедрина, Гая и Орловской должна быть существенно перестроена в соответствии с утвержденным детальным планом. На месте частного сектора планируют возвести многоэтажные жилые дома повышенной этажности на стилобатах. Первые два уровня зданий будут отведены под коммерческие помещения — там планируют разместить магазины, аптеки, кафе и другие сервисы.

Фото: Domovita.by

В более широком масштабе под снос в этом районе определили более 400 частных усадеб. На освобожденной территории планируется построить более 4000 новых квартир общей площадью более 270 тысяч квадратных метров. Помимо жилых домов, проект предусматривает строительство детских садов, школы, паркинга и торгово-административного комплекса.

Фото: Domovita.by

Фото: Domovita.by

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