В Минск самолетом завезли карликовые ананасы

В Минск самолетом завезли карликовые ананасы4
- 2.10.2026, 21:11
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Названа цена.
В супермаркеты Минска завезли весьма необычные плоды. На прилавках замечен ананас мини. Он помещается в ладонь.
Журналисты Tochka.by изучили новинку.
Этот сорт ананаса вырастили в Кении. Стоит он недешево – 53,46 рублей за кг. В среднем простой ананас обойдется покупателям в 8–12 рублей за кг.
На этикетке можно прочитать: «маленький по размеру, но большой по вкусу».
Производитель уверят, что фрукты собирают на плантациях Кении. Делают это, когда плод достигает оптимальной спелости. Затем специалисты тщательно отбирают самые качественные ананасы, что гарантирует наилучший вкус.
«Доставлен авиаперевозкой сразу после сбора, чтобы обеспечить максимальную свежесть. Сладкий, сочный и нежный ананас, которым можно наслаждаться сразу», – обещают производители.