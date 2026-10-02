Операцию ВСУ «Вивальди» будут изучать армии мира 2.10.2026, 22:57

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Иллюстрационное фото

Речь идет прежде всего о системе управления войсками.

В операции ВСУ «Вивальди» есть несколько решений, которые могут стать предметом изучения для современных армий. Речь идет прежде всего о системе управления войсками, применении малой противовоздушной обороны, наземных роботизированных комплексов, дистанционно управляемой бронетехники, а также координации подразделений.

Об этом в эфире телеканала FREEДOM рассказал военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко.

По его словам, одним из ключевых факторов стала система управления и понимание командованием собственных возможностей.

«Когда у командующего (это уже не только корпус, но и группировка войск «Центр») бригадного генерала Андрея Билецкого есть войска, фактически бригады, подразделения, которые ему подчиняются, он понимает, какой у него есть резерв, на кого он рассчитывает, насколько эти бойцы обучены и какое вооружение у них есть. И он рассчитывает, исходя из этого, операцию», — отметил Мусиенко.

Отдельно Мусиенко выделил применение систем малой ПВО. По его словам, их использование позволило украинским подразделениям ограничить возможности российской разведки с помощью беспилотников.

«Для того, чтобы продвигаться пехоте либо роботизированному комплексу, необходимо, чтобы противник потерял осведомленность, чтобы он потерял глаза, чтобы разведка не работала с применением беспилотников. И им удалось обезвредить достаточно много беспилотников российских войск — разведывательных и ударных», — пояснил военнослужащий ВСУ.

Он отметил, что это создало условия для продвижения украинских сил и реализации наступательной стратегии.

«Это дало возможность продвигаться, это дало возможность реализовать наступательную стратегию, потому что противник не понимал, не знал, что происходит. Они и дальше рисовали карты, что они контролируют территорию», — добавил военный аналитик.

Еще одним важным элементом операции «Вивальди» он назвал использование наземных роботизированных комплексов. По словам Мусиенко, соответствующий компонент ранее активно развивала Третья штурмовая бригада.

- У Третьей штурмовой бригады был развит компонент наземных роботизированных комплексов. Они создавали роты, батальоны различных типов — ударные, которые выполняли задачи удержания позиций либо при помощи штурмовых действий, эвакуационные и так далее. Это работало, — рассказал Мусиенко.

По его словам, в ходе «Вивальди» также эффективно применялись дистанционно управляемые бронетранспортеры, которые фактически превращались в крупные роботизированные комплексы.

«Мы понимаем, что у нас есть бронетехника, но ее использовать достаточно рискованно, потому что противник может поразить ее либо огнем артиллерии, либо беспилотником. Соответственно, модули дистанционного управления сработали. И эти БТРы были, скажем так, большими роботизированными комплексами, беспилотными машинами. Это тоже сработало», — подчеркнул военнослужащий ВСУ.

Кроме того, среди факторов успеха операции он выделил информационную сдержанность и слаженность действий украинских подразделений.

- Не распространялась информация о том, что ведутся наступательные действия. Кто-то об этом говорил, но не было такого большого информационного шума. Это тоже помогло. И действия подразделений довольно слаженные. Довольно слаженная координация, связь, командование. Это все дало результат, — пояснил военный аналитик.

При этом он считает, что операция еще может продемонстрировать новые решения, которые в дальнейшем будут изучать военные.

«Операция ВСУ «Вивальди» все еще продолжается, поэтому я думаю, мы еще увидим интересные аспекты, которые точно можно будет изучать», — резюмировал Александр Мусиенко.

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