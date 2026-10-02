Охота на «Герань-5»: украинский P1-SUN JetKiller второй раз перехватил реактивный дрон 1 2.10.2026, 20:19

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Видеофакт.

Бойцы Lasar's Group Национальной гвардии Украины во второй раз за последние дни уничтожили российский реактивный ударный дрон «Герань-5». Для перехвата использовали украинский P1-SUN JetKiller от SkyFall.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опубликованное видео.

На видео с бортовой камеры видно, как JetKiller сближается с целью на встречно-перекрестном курсе. «Герань-5» пересекает поле зрения перехватчика, после чего пилот подтверждает его поражение.

Следует отметить, что это уже второе уничтожение «Герани-5» бойцами Lasar's Group за последние дни.

Как работает JetKiller

Операторы управляли перехватчиком дистанционно с помощью системы удаленного управления SkyFall. Это позволяет выполнять задачи без нахождения экипажа вблизи района применения дрона.

В компании отмечают, что благодаря такой системе операторы могут управлять P1-SUN из безопасной локации.

Что известно о SkyFall

SkyFall - украинская технологично-оборонная компания, объединяющая R&D-центр, масштабное производство и сертифицированную Академию.

К ключевым продуктам SkyFall относятся тяжелый бомбер Vampire, FPV-дроны Shrike, перехватчик P1-SUN, middle-strike Thor Hammer, системы связи и критически важные компоненты.

Эти системы массово применяются Силами обороны Украины и доказали свою эффективность в сложных условиях при активном противодействии противника. Решения SkyFall уже помогли украинским защитникам уничтожить живую силу и вражескую технику противника на десятки миллиардов долларов.

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