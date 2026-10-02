Топ-5 комедий о спасении человечества 2 2.10.2026, 20:14

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Один из них называется «Эван Всемогущий».

Конец света в кино не обязательно должен сопровождаться мрачной музыкой, героическими речами и человеком, который в последнюю секунду нажимает нужную кнопку. Иногда апокалипсис встречают с бокалом в руке, строят ковчег или пытаются убедить всех, что гигантская комета – это все-таки не фейк.

«24 Канал» собрал 5 комедий о спасении мира, где человечество оказывается на грани катастрофы, но юмор никто не отменял.

«Не смотрите вверх»

IMDb: 7,1

В ролях: Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Мерил Стрип, Джона Хилл.

Двое астрономов обнаруживают комету, которая должна уничтожить Землю. Проблема лишь в том, что политики, СМИ и общество гораздо больше озабочены рейтингами, скандалами и соцсетями.

Что говорят критики: фильм получил 56% от критиков на Rotten Tomatoes. Одни рецензенты хвалили едкую сатиру Адама Маккея, другие считали ее слишком прямолинейной. Но узнать в героях современное общество порой даже слишком легко.

«Это конец»

IMDb: 6,6

В ролях: Сет Роген, Джеймс Франко, Джона Хилл, Джей Барушель, Дэнни Макбрайд.

Обычная голливудская вечеринка внезапно превращается в библейский апокалипсис. Знаменитости запираются в доме Джеймса Франко и пытаются выжить, параллельно выясняя, кто из них самый большой эгоист.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 82% от критиков. Особенно хвалили самоиронию актеров, которые фактически играют карикатурные версии самих себя. Результат – максимально абсурдный конец света, где главной угрозой порой кажутся даже не демоны.

«Эван Всемогущий»

IMDb: 5,5

В ролях: Стив Карелл, Морган Фриман, Лорен Грэм.

Эван Бакстер становится конгрессменом и мечтает изменить мир. Бог решает помочь – и приказывает ему построить ковчег перед большим потопом. Далее появляются животные, борода и очень много вопросов от соседей.

Что говорят критики: всего 24% на Rotten Tomatoes. В то же время это легкая семейная комедия со Стивом Кареллом и Морганом Фрименом, которую вполне можно посмотреть вечером, когда хочется увидеть апокалипсис без лишнего стресса.

«Армагеддец»

IMDb: 6,9

В ролях: Саймон Пегг, Ник Фрост, Мартин Фриман, Розамунд Пайк.

Компания старых друзей решает повторить легендарный паб-кроул молодости – пройти 12 баров за одну ночь. Но очень быстро выясняется, что с их родным городом что-то серьезно не так.

Что говорят критики: 89% на Rotten Tomatoes. Критики отмечали не только британский юмор и фантастику, но и неожиданно серьезную историю о дружбе, взрослении и человеке, который упорно живет прошлым. Начинается все с пива, а заканчивается судьбой человечества – классика.

«Настоящий герой»

IMDb: около 5,6

В ролях: Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Сальма Хайек, Джон Малкович.

Благотворительное мероприятие для богатых и знаменитых внезапно выходит из-под контроля, когда появляется группа радикалов. Они убеждены, что вулканическую катастрофу можно остановить лишь одним способом – принести в жертву нескольких человек.

Что говорят критики: отмечали сатиру на знаменитостей, миллиардеров и современный культ "спасения мира", хотя и замечали, что ближе к финалу фильм становится все более хаотичным.

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