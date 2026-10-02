Белорус похвастался впечатляющим грибным «уловом»4
- 2.10.2026, 19:50
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Ему удалось собрать две огромные корзины белых грибов.
В Беларуси в октябре продолжается сбор грибов. Некоторые снова хвастаются «уловом». Один из таких любителей тихой охоты набрал огромное количество белых.
Получились две полные корзины, но туда влезли не все грибы, поэтому остальные лежали на земле. По словам мужчины, повезло ему в Мозырском районе.
Что интересно, часть пользователей не поверила и начала обвинять грибника в обмане, но были и те, кто порадовался. Вот лишь некоторые комментарии:
@vladimir.kashevich Грибное безумие!!! #белыегрибы #грибыбеларуси #грибы2026 #boletus #тихаяохота ♬ оригинальный звук - vladimir.kashevich
«Грибов нет в этом году»
«Фейк»
«Вы счастливчик! Поздравляю с отличным сбором грибочков»
«А верится с трудом, может, недели две назад поверила бы, боровики сошли»
«Кто пишет, что вранье, это не вранье, позавчера сам собрал 3 ведра, грибов много, по березняку и в дубках начали опрокидываться»
«Точно, грибное безумие, 77 лет прожила, в таких грибах не была ни разу. Счастливчики, кто это собирал».