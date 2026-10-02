«Лукашенко уже наработал себе на трибунал» 4 2.10.2026, 10:56

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Украинский депутат предупредила Минск об ответе на угрозы.

Белорусские власти уже несут ответственность за помощь России в агрессии против Украины, и речь идет не только о предоставлении территории и аэродромов в начале полномасштабного вторжения. Об этом в комментарии «Белсату» заявила депутат Верховной Рады Украины, член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук.

Евгения Кравчук. Фото: golos.com.ua

По словам депутата, сегодня для Украины особенно важен вопрос ретрансляторов на территории Беларуси, которые, по данным украинской стороны, используются российскими военными для управления ударными беспилотниками. В сентябре украинские власти заявили, что эти ретрансляторы, отключенные летом после требования Киева, снова начали работать.

«Учитывая, что в Украине я больше всего нахожусь в Киеве, а на Киев как раз летят дроны из России, мы понимаем, что ретрансляторы находятся именно на белорусской территории. И эти дроны, летящие бомбить Киев сейчас, просто в эти секунды, очевидно, получают помощь со стороны (Александра) Лукашенко, со стороны белорусских военных или тех, кто отвечает за эту инфраструктуру», – сказала Евгения Кравчук.

Как именно Украина может ответить на использование белорусской территории для российских атак, по словам депутата, должно решать военное руководство. Однако Киев уже дал понять Минску, что рассматривает такие объекты как потенциальную угрозу своей безопасности.

«Даже глава наших сил беспилотных систем говорил, что у нас есть все необходимые координаты и в случае чего мы будем реализовывать свое право на самооборону. Я думаю, это должно было бы немного отрезвить тех, кто рассматривает различные варианты еще большей помощи России», – отметила представитель украинского парламента.

Она считает, что участие белорусских властей в российской агрессии может стать предметом рассмотрения в рамках будущего специального трибунала за преступление агрессии против Украины.

«Уже и так понятно, что режим наработал себе на трибунал. Можно будет доказывать помощь белорусского режима российской агрессии. Потому что трибунал, о котором мы говорим, касается агрессии против Украины, но речь может идти не только о Российской Федерации. Беларусь как раз является примером того, как предоставлялись аэродромы, территория, а сейчас предоставляются вышки», – заявила депутат.

При этом Кравчук сомневается, что Александр Лукашенко добровольно решится на непосредственное участие белорусской армии в войне.

«Учитывая, что уровень поддержки так называемого СВО среди белорусского народа в целом и даже в армии очень низкий, очевидно, он будет сопротивляться этому до последнего. Но понятно, что Украина оставляет за собой право на любой ответ, если с севера будут какие-то враждебные действия», – сказала она.

Отдельно депутат прокомментировала переговоры западных стран с Минском об освобождении политзаключенных в обмен на смягчение ограничений. По ее мнению, такой подход несет риск превращения политических заключенных в постоянный предмет торговли.

«К сожалению, происходит своего рода торговля санкциями: отмена санкций в обмен на судьбы людей, политических заключенных. Очевидно, что и Россия, и Беларусь будут использовать это для того, чтобы добиваться ослабления санкций. Думаю, что за счет калия, за счет удобрений режим тоже пытается торговаться», – отметила Кравчук.

По ее словам, вопрос освобождения политзаключенных необходимо постоянно поднимать, однако одновременно следует учитывать, что Минск может использовать новые репрессии для создания очередного «обменного фонда».

«Конечно, нужно привлекать внимание к политическим заключенным, к самому наличию политзаключенных. Но одновременно это может быть бесконечная игра. Лукашенко может каждый день задерживать людей, а потом на что-то их обменивать, и в итоге еще будут говорить, что он не самый плохой диктатор на этом континенте», – сказала она.

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