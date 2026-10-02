Порт для белорусских грузов в Мурманске отложили на годы 4 2.10.2026, 10:35

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Фото: архив МК в Мурманске

Транспортная инфраструктура не готова к заявленным объемам грузов.

На строительство белорусского порта в Кольском заливе понадобится еще несколько лет. Реализацию проекта тормозят ограниченные возможности транспортных путей, ведущих к порту Мурманска. Об этом заявил первый замминистра развития Арктики и экономики Мурманской области Артем Кукса.

Информация о строительстве мультимодального белорусского порта в Кольском заливе появилась в апреле 2024 года, уточняет Office Life. Тогда после двухлетних переговоров Беларуси и России правительство Мурманской области подписало соглашение о строительстве терминала для перевалки белорусских грузов с ООО «Морской терминал «Ворота Арктики»».

Это юрлицо с уставным капиталом 180 млн российских рублей зарегистрировали 1 апреля 2024 года в населенном пункте Мишуково (Кольский район). При этом 99% ООО принадлежит белорусской компании «Логистик Энерджи», еще 1% — гражданке Беларуси Нелли Маляровой. Она же владеет «Логистик энерджи». Генеральным директором терминала стал белорус — бывший зампред «Белнефтехима» и экс-глава «Белшины» Андрей Бунаков.

«Железная дорога не рассчитана на такой объем грузов»

Объем инвестиций в проект не раскрывали. Планировали, что порт будет мультимодальным с возможностью размещения контейнерного терминала. Он будет обрабатывать сыпучие грузы, а также минеральные удобрения и нефтепродукты. Ожидаемый объем перевалки грузов — до 25−30 млн тонн в год. Объект планировали запустить в 2028 году.

Однако, по словам Артема Куксы, когда начали прорабатывать строительство белорусского порта, оказалось, что пропускных возможностей железнодорожных подходов к терминалам мурманского порта не хватает. Поэтому сейчас местные власти определяют объем работ по развитию ж/д сети транспортного узла, их стоимость и механизм реализации проекта с расширением пропускной способности железной дороги под прогнозируемые грузовые потоки.

Инфраструктуру планируют расширить за счет нового комплексного проекта развития Арктики, который разрабатывают в России. Это позволит нарастить перевозки товаров через порт Мурманска, в том числе белорусских.

Сейчас белорусский терминал частного инвестора уже строят в Мурманске параллельно с модернизацией самого порта, и на эти работы потребуется несколько лет, отметил первый замминистра: «Пока он будет строиться, грузы все равно нужно переваливать. Поэтому параллельно используют существующие мощности, чтобы эту логистику уже начать отлаживать, просчитать, и она стабильно работала. И потом ее переключить уже на новый путь».

«Хотим изменить тарифную политику в отношении белорусских грузоотправителей»

Кроме того, чтобы больше заинтересовать белорусских грузоотправителей перевозками через местный порт, правительство Мурманской области лоббирует перед федеральными властями изменение тарифной политики. Сегодня транзит товаров в порты Балтики обходится дешевле, чем в северном направлении. В любом случае, как подчеркнул первый замминистра, изменение расчетов — процесс «непростой и небыстрый».

Тем не менее северный маршрут востребован у белорусских компаний. К примеру, в марте этого года Мурманский балкерный терминал во время сложной ледовой обстановки в Финском заливе обеспечил перевалку и отправку в Китай белорусского калия, перенаправленного с Балтики.

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