Atlantic Council: Украина может стать ключевым хранилищем американского газа в Европе 1 2.10.2026, 10:17

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Это пересекается с одним из самых амбициозных проектов США в энергетическом секторе – «Инициативой трех морей».

Из-за обстрелов со стороны РФ с 2025 года Украина прошла путь от полного отсутствия серьезных прямых отношений с рынком сжиженного природного газа США до того, что стала одним из самых динамичных покупателей американского СПГ в Европе. Как пишет Atlantic Council, такой переход подчеркивает, почему Вашингтон должен рассматривать продажу СПГ Украине как стратегическую необходимость.

«Российские атаки на внутреннюю добычу газа в Украине уничтожили до 60 процентов производственных мощностей в 2025 году, вынудив государственного энергетического гиганта страны «Нафтогаз» пересмотреть свою стратегию импорта. Реакция была впечатляющей как по скорости, так и по масштабам», – анализирует издание.

В настоящее время «Нафтогаз» создал четыре отдельных канала для импорта СПГ из США. К ним относятся польский терминал в Свиноуйске совместно с компанией «Орлен», литовский терминал в Клайпеде совместно с компанией «Игнитис», плавучий терминал в Мукране (Германия) и греческий терминал в Ревитусе через «Вертикальный коридор».

«Украина располагает крупнейшими в Европе подземными газохранилищами вместимостью свыше 30 миллиардов кубических метров. Значительная часть этих хранилищ расположена на западе Украины, вблизи границы с ЕС, на глубинах, обеспечивающих надежную защиту от российских авиаударов. Если удастся успешно решить логистические и связанные с безопасностью проблемы, эти газохранилища потенциально могут стать важным распределительным центром для американского газа, поставляемого в Центральную и Восточную Европу», – отмечается в материале.

В то же время Европа уже на пути к тому, чтобы в этом году получать около двух третей своего импорта СПГ из США. Это позволит Америке опередить Норвегию и стать крупнейшим поставщиком на континенте.

«Сеть хранилищ и импортных терминалов Украины позволяет укрепить эту позицию. Это может способствовать закреплению отказа Европы от российского газа в то время, когда экспорт российского СПГ в некоторые государства-члены ЕС растет. Благодаря дальнейшим инвестициям в повышение интегрированности Украина может помочь обеспечить Европу инфраструктурой для расширения импорта СПГ и удовлетворения сезонных всплесков спроса», – говорится в публикации.

Именно в этом случае закупки Украиной американского СПГ пересекаются с одним из самых амбициозных проектов США в энергетическом секторе – «Инициативой трех морей». Эта инициатива объединяет 13 государств ЕС – от Балтийского до Адриатического и Черного морей – с целью создания новой энергетической инфраструктуры «север-юг» , которая будет обслуживать Центральную и Восточную Европу.

«Сейчас Украина имеет возможность укрепить свои позиции в качестве стратегического коммерческого союзника Соединенных Штатов и способствовать тому, чтобы новые коридоры поставок СПГ, доставляющие американский газ в Центральную и Восточную Европу, стали постоянными элементами региональной энергетической карты» , – пишет Atlantic Council.

Эксперты считают, что развитие «Инициативы трех морей» с участием Украины в качестве ключевого партнера в сфере хранения может помочь Европе облегчить переход от опасной зависимости от российского экспорта энергоносителей. Такой фактор станет надежной альтернативой для стран, которые долгое время полагались на Москву в вопросах энергоснабжения, но сейчас хотят уменьшить эту зависимость.

«На протяжении десятилетий российский газ поставлялся на запад через Украину на европейские рынки. Эта торговля претерпела серьезные перебои в результате полномасштабного вторжения 2022 года, и европейские страны взяли на себя обязательство прекратить импорт российских энергоносителей в ближайшем будущем. Сейчас газ из США начал поступать в Украину и на ее газохранилища. При условии достаточной дополнительной поддержки со стороны Вашингтона эта тенденция может принести пользу Украине, Европе и экономике США» , – подытожили в материале.

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