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Венгрия заявила о прорыве в переговорах с Украиной

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  • 2.10.2026, 10:29
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Венгрия заявила о прорыве в переговорах с Украиной

Законопроект может усилить гарантии образования на венгерском языке в Закарпатье.

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан приветствовала внесение в Верховную Раду законопроекта об образовательных правах национальных меньшинств, заявив, что ожидает его принятия уже в этом месяце.

Об этом Орбан написала в Facebook.

Глава венгерского МИД отметила, что вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов лично проинформировал её о внесении в Верховную Раду соответствующего законопроекта.

«Мы приветствуем этот шаг, которому предшествовали двусторонние украинско-венгерские профессиональные консультации, проходившие в течение последних недель, а также консультации с представителями венгерской общины Закарпатья. Принятие законопроекта может укрепить правовые гарантии образования на венгерском языке как родном, а также сети образовательных учреждений», – подчеркнула министр.

По её словам, ожидается, что украинский парламент примет решение по законопроекту уже в этом месяце. Орбан добавила, что Венгрия по-прежнему заинтересована в диалоге и в достижении результатов, «которые будут ощутимы и в повседневной жизни венгерской общины Закарпатья».

Она поблагодарила украинских и венгерских специалистов, привлеченных к этому делу, за конструктивную, перспективную и профессиональную работу в течение последних недель.

При этом глава МИД констатировала, что новому венгерскому правительству за несколько месяцев «удалось достичь больше реальных результатов в укреплении прав венгерского меньшинства Закарпатья», чем правительству Виктора Орбана за 10 лет.

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