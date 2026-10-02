Венгрия заявила о прорыве в переговорах с Украиной

Венгрия заявила о прорыве в переговорах с Украиной1
- 2.10.2026, 10:29
- 1,504
Законопроект может усилить гарантии образования на венгерском языке в Закарпатье.
Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан приветствовала внесение в Верховную Раду законопроекта об образовательных правах национальных меньшинств, заявив, что ожидает его принятия уже в этом месяце.
Об этом Орбан написала в Facebook.
Глава венгерского МИД отметила, что вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов лично проинформировал её о внесении в Верховную Раду соответствующего законопроекта.
«Мы приветствуем этот шаг, которому предшествовали двусторонние украинско-венгерские профессиональные консультации, проходившие в течение последних недель, а также консультации с представителями венгерской общины Закарпатья. Принятие законопроекта может укрепить правовые гарантии образования на венгерском языке как родном, а также сети образовательных учреждений», – подчеркнула министр.
По её словам, ожидается, что украинский парламент примет решение по законопроекту уже в этом месяце. Орбан добавила, что Венгрия по-прежнему заинтересована в диалоге и в достижении результатов, «которые будут ощутимы и в повседневной жизни венгерской общины Закарпатья».
Она поблагодарила украинских и венгерских специалистов, привлеченных к этому делу, за конструктивную, перспективную и профессиональную работу в течение последних недель.
При этом глава МИД констатировала, что новому венгерскому правительству за несколько месяцев «удалось достичь больше реальных результатов в укреплении прав венгерского меньшинства Закарпатья», чем правительству Виктора Орбана за 10 лет.