Россиян обчистят тремя способами 1 Сергей Шелин

2.10.2026, 9:54

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Бюджет-2027 намекает.

Финансовые планы в России на следующий год выглядят фантастично и наверняка будут изменены. Притом понятно, в каком направлении. Но относительно конкретных процедур у властей есть выбор. У подданных его не будет.

Проект трехлетнего бюджета, наконец, доступен. И в нем не только выдумки.

Умеренные ухудшения

Отбросим, конечно, планы, расписанные на 2028-й и 2029-й. Наметки на два и на три года вперед сочиняются по инерции. Их никогда не соблюдают.

Зато к прогнозу госдоходов на 2027-й (43,3 трлн рублей) можно отнестись почти с доверием. Казенные финансисты любят и умеют считать доходы и обычно не очень ошибаются. Скажем, в нынешнем году они обещают собрать 41,2 трлн рублей. Это всего на 0,9 трлн больше, чем было записано в первоначальный бюджетный проект на 2026-й. Вполне приемлемая точность.

Значит, к запланированным доходам в 2027-м (43,3 трлн рублей) относимся более или менее серьезно. В номинале это на 5,1% больше, чем ждут в нынешнем году. Сопоставление с ожидаемой инфляцией (о которой позже) говорит, что реального роста поступлений не ждут.

Потому что выручка от нефтегаза предположительно сократится, а многочисленные увеличения второстепенных поборов дадут меньше одного триллиона. Повысить какой-нибудь из главных налогов, как в прошлом и позапрошлом годах, в этот раз не рискнули. А из начальственных новаций, с которыми придется иметь дело подданным, не имеющим чрезмерных накоплений, важны две.

Во-первых, ускоренный рост коммунальных тарифов.

Во-вторых, целенаправленное ослабление рубля, которое даст казне добавочные 0,8 трлн рублей ввозного НДС. Между прочим, столько же, сколько и все упомянутые налоговые повышения.

Но будем объективны: резкого ухудшения жизни доходная программа режима в 2027-м не обещает. Обещает умеренное.

Тайна их заявки

Теперь посмотрим на расходы. Там явная фантастика. В плане на 2027-й заложены всего 48,7 трлн рублей — столько же, сколько ждут в нынешнем (48,5 трлн). То есть с поправкой на инфляцию расходы якобы снизятся.

Смысл заявки как раз понятен. Это челобитная государственных финансистов и гражданских менеджеров. Таким способом они докладывают вождю, что их пугают его расходные импровизации. И что даже при этих, явно заниженных, расходах они сведут федеральный бюджет с таким дефицитом (5,4 трлн рублей), который еще недавно считался неподъемным.

Теперь составлю собственный бюджетный прогноз. Работа будет несложной.

На нынешний год по первоначальному плану расходы должны были составлять 44,1 трлн, а по сегодняшним прикидкам они будут выше этого плана на 4,4 трлн рублей. Причина в том, что основной пакет военных трат (расходы на «национальную оборону») в 2026-м был почему-то запланирован даже чуть ниже, чем в 2025-м (12,9 трлн против 13,5 трлн рублей предыдущего года).

Путин зачем-то это санкционировал, но потом, разумеется, исправил, и импровизированным порядком добавил в общий список казенных трат еще 4-5 трлн — на войну. В сумме вышло 17 трлн рублей или слегка больше.

Теперь смотрим в расходный план на 2027-й и видим там 17,1 трлн рублей на «национальную оборону». Разумеется, это не окончательная цифра. Она просто повторяет ту, которая получилась в 2026-м. А когда настанет 2027-й, вождь добавит хотя бы еще триллиона четыре. И станет, скажем, 21 трлн рублей. Согласитесь, правдоподобно.

В этом случае, если не устраивать секвестра, федеральные траты поднимутся в 2027-м примерно до 53 трлн рублей, федеральный дефицит приблизится к 10 трлн, а дефицит всей бюджетной системы может перевалить и за 11 трлн рублей. В 2025-м он составил 8,3 трлн и был признан недопустимым, а в 2026-м прогнозируется на уровне 8,6 трлн рублей, и уж не сомневайтесь, снова будет признан недопустимым.

Сложное тоже бывает простым

Из сказанного не следует, что в 2027-м путиномика развалится. Скорее всего, нет. Но ее капитанам придется выбрать один из очевидных способов перекладывания материальных проблем режима на подданных. Или пустить в ход все сразу.

Способов три: простой, сложный и перспективный.

Проще всего — смириться с ростом инфляции. Она и так сама собой растет. За прошлый год насчитали 5,6%, а в этом году прогнозируют уже почти 7%. Показатели занижены, но ускорение роста цен не вызывает сомнений.

С такими бюджетными дефицитами инфляция разгоняется сама собой. Да и народ нервничает и ее подталкивает: за последние полгода в наличное обращение ушло без малого 3 трлн руб. Люди стали больше покупать и меньше отдавать на банковский счет.

Если совсем припрет, можно еще и ставку снизить. Параметры бюджетного плана как бы именно это и рекомендуют.

Председательница ЦБ Эльвира Набиуллина ее снижать не спешит и даже обещает в 2027-м понизить инфляцию до так называемой цели, т. е. до 4%. Но не будем брать ее слова всерьез. Обещание достигнуть «цели» в следующем году — давний центробанковский ритуал.

Кроме простого способа, есть и сложный: секвестр. Он уже и так пущен в ход. В плане на 2027-м почти все нацпроекты, федеральные программы и прочие расходы невоенного типа (например, образовательные и медицинские) снижаются в номинале или хотя бы в реале.

Но если нужно сэкономить действительно много и срочно, то придется резать так называемые защищенные траты. Тоже возможно, но в нынешнем году на федеральном уровне не задалось уменьшение даже и незащищенных, хотя уже и было обещано. На региональном, правда, сжатие расходов провернули и обещают продолжить. Так что если припрет и если вождь прикажет, то и сложное сразу станет простым.

Начальники всегда нетерпеливы

И, наконец, третий и весьма перспективный способ. Не будем предсказывать конфискацию вкладов и отказ от займов. Это вульгарно и непрофессионально. Тут главное понять саму проблему и расшифровать чувства, которые обуревают правителей России.

Внутренний долг (ОФЗ) по плану увеличится за 2027-й весьма непомерным образом — с 40,2 трлн до 48,1 трлн рублей. Обслуживание этого долга предположительно вырастет с 3,9 трлн в нынешнем до 4,6 трлн в 2027-м. Эти траты будут уже на уровне ожидаемой выручки от размещения новых ОФЗ — 5 трлн рублей.

Что же до денег физлиц на счетах в окологосударственных банках, то они сейчас колеблются около 68,5 трлн рублей, и за год приходится начислять на них оценочно 8 трлн процентов. Банки, повторю, казенные, и размещение публикой там денег — тоже безусловный государственный заем.

Если сложить то и другое и убрать пересечения, т. е. вычесть средства физлиц, которые банки переложили в ОФЗ, то получится, что задолженность режима перед финансовыми организациями и собственными подданными достигла уже добрых 90 трлн рублей. А обслуживание ОФЗ и начисление процентов по вкладам составят в следующем году уже порядка 13 трлн.

А поступление режиму новых денег (тоже суммарно через ОФЗ и счета физлиц) в 2027-м, видимо, будет раза в два меньше — может быть, 6-7 трлн рублей. Или еще скромнее. Потому что на свои банковские счета в физлица деньги класть почти перестали. Наоборот, повадились снимать, забыв, что военный заем такой опции не подразумевает.

Привычки всех режимов Российской империи в этом пункте очень устойчивы: когда внутренняя задолженность начинает приносить им больше трат, чем доходов, их терпение довольно быстро лопается. И они что-нибудь придумывают, чтобы выйти из неприятного положения.

Найдет выход и путинский режим. Вопрос только, какой и когда.

***

Поскольку резервов у российского хозяйства не осталось, то на шестом году войны ее материальная тяжесть будет сразу конвертироваться в ухудшение жизни гражданской части подданных. Бюджетный план на 2027-й сильно преуменьшает предстоящее ухудшение, но подсказывает способы, которыми его будут осуществлять.

Сергей Шелин, The Moscow Times

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