Движуха ведь Телеграм-канал «СерпомПо»

12.10.2026, 4:55

Россияне чем-то недовольны?

После очередной атаки на дата-центр Яндекса во Владимире (до это были атаки на рязанский и калужский центры) сервисы Яндекса прилегли не только в России, но и в Казахстане, Грузии, Узбекистане, Сербии. Проблемы с вызовом такси, доставкой, почтой, Яндекс-Пэй; таксисты и курьеры в простое, потому что не имеют доступа к своим приложениям; остановили работу сортировочные центры Яндекс-Маркета; в аварийном режиме функционируют облачные сервисы.

Но это трогает главковерха не больше, что ранее удары по WB, Озону или НПЗ.

Путин у компьютера позирует исключительно в режиме видеоконференций или голосования на выборах, и то, куда жать, ему наверняка показывают кремлевские служки. Что начальнику Всея Руси с того, что у кого-то зависли деньги в Яндекс Пэй, или кто-то не может вызвать такси? Его «Аурус» всегда заправлен и «под парами», бункерное хозяйство управляется явно не с помощью «Умного дома с Алисой», а костюмы заказываются не через маркетплейсы.

Поэтому никаких последствий или неудобств от развязанной им СВО Путин не ощущает. У него никто из родственников не воюет, жилища его самого и его родни наверняка надежно защищены от случайных прилетов дронов. Так что можно сидеть и по-стариковски радоваться мелочам жизни и новостям от пургоносца Пескова: вот дурачку Трампу партию дизеля впарил, а вот Минобороны сообщили, что взяли очередное село, а еще вдарили по дата-центру «Тенет» в Одессе. Что? ВСУ по Яндексу ударили? Ну, долбаните в ответ по какому-то мосту или электростанции. А я Трампу пожалуюсь, что из-за Зеленского отгрузка дизеля застопорилась, и до выборов очередная партия может и не прийти.

Россияне чем-то недовольны? Нечего в компы пялиться, пусть вернутся к традиционным воскресным ценностям - плодятся и размножаются. Солдаты и солдатки мне нужны, я воевать еще доооолго буду. Движуха ведь, а то было так скучно.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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