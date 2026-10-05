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Драпатый отменил решение Сырского, связанное с Беларусью

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  • 5.10.2026, 22:38
  • 27,826
Драпатый отменил решение Сырского, связанное с Беларусью
Михаил Драпатый
Фото: Министерство обороны Украины

Что известно о решении главкома ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый отменил решение своего предшественника Александра Сырского, который летом перебросил командование 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск с Добропольского направления на Волынь — для отражения потенциального наступления со стороны Беларуси. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

«Драпатый, вступив в должность, отменил это решение и перенаправил командование корпуса в Запорожье (чему в 7-м корпусе на самом деле обрадовались, поскольку на Волыни им объективно нечего было делать)», — говорится в материале УП.

Как отмечает издание, российские войска накапливают ресурсы в районе Гуляйполя Запорожской области. Они планируют сформировать из этого населенного пункта «большую петлю» — кольцо для охвата самого города Запорожья.

Несколько собеседников УП сообщили, что Драпатый, следуя модели НАТО, стремится вернуть командование Объединенных сил к их «настройкам по умолчанию» — и передать им под управление весь фронт.

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