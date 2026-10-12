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Здоровье подвело Лукашенко

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  • 12.10.2026, 7:40
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Здоровье подвело Лукашенко
Фото: Reuters

Три странности визита диктатора в Туркменистан.

На днях правитель Беларуси принял участие в саммите СНГ, который прошел на территории национальной туристической зоны Туркменистана «Аваза». «Салідарнасць» рассказывает о трех особенностях поведения Александра Лукашенко.

Пропустил Фестиваль национальных блюд

Самолет с Лукашенко приземлился в Туркменистане днем 8 октября. Однако на Фестивале национальных блюд, который проводился в тот же вечер, правитель Беларуси, судя по фото- и видеокадрам, не появился.

Нет упоминания об этом и в сообщениях пресс-службы Лукашенко. Подобные неформальные мероприятия он пропускает не впервые. Объясняться это может состоянием здоровья правителя.

Фото: пресс-служба президента Азербайджана

Промолчал о долге Туркменистана за строительство Гарлыкского ГОК

На саммите Лукашенко как обычно разглагольствовал о необходимости дальнейшей интеграции постсоветских государств и нужности СНГ. Однако во время встречи с правителем Туркенистана Сердаром Бердымухамедовым он публично не стал поднимать вопрос о долге этой страны перед Беларусью.

Лукашенко на саммите СНГ. Фото: president.uz

Между тем, по последней информации, расходы Туркменистана на международный арбитраж с «Белгорхимпромом» выросли как минимум на $11,5 млн — до $26,5 млн. Ранее сообщалось, что сумма иска со стороны «Туркменхимии» составила $911 млн. Белорусская сторона выдвинула встречный иск на сумму $418 млн.

Лукашенко был главным человеком, который инициировал участие отечественных специалистов в строительстве горно-обогатительного комбината в авторитарном Туркменистана, не оценив риски сотрудничества с этой страной и нанеся ущерб белорусскому предприятию.

Агитировал за русский язык

Лукашенко давно известен тем, что на встречах лидеров постсоветских государств откровенно подыгрывает Путину и выступает в роли инструмента российской пропаганды. Не изменил он себе и на саммите в Туркменистане.

— В конце концов, мы разговариваем на одном языке. К сожалению, мы разговариваем, а молодежь наша в отдельных странах уже русского языка — главного нашего языка — не знает, — заявил правитель Беларуси.

Очевидно, что подобные высказывания не могут добавить авторитета Лукашенко даже в глазах авторитарных постсоветских лидеров.

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