Здоровье подвело Лукашенко

Здоровье подвело Лукашенко7
- 12.10.2026, 7:40
- 11,790
Три странности визита диктатора в Туркменистан.
На днях правитель Беларуси принял участие в саммите СНГ, который прошел на территории национальной туристической зоны Туркменистана «Аваза». «Салідарнасць» рассказывает о трех особенностях поведения Александра Лукашенко.
Пропустил Фестиваль национальных блюд
Самолет с Лукашенко приземлился в Туркменистане днем 8 октября. Однако на Фестивале национальных блюд, который проводился в тот же вечер, правитель Беларуси, судя по фото- и видеокадрам, не появился.
Нет упоминания об этом и в сообщениях пресс-службы Лукашенко. Подобные неформальные мероприятия он пропускает не впервые. Объясняться это может состоянием здоровья правителя.
Промолчал о долге Туркменистана за строительство Гарлыкского ГОК
На саммите Лукашенко как обычно разглагольствовал о необходимости дальнейшей интеграции постсоветских государств и нужности СНГ. Однако во время встречи с правителем Туркенистана Сердаром Бердымухамедовым он публично не стал поднимать вопрос о долге этой страны перед Беларусью.
Между тем, по последней информации, расходы Туркменистана на международный арбитраж с «Белгорхимпромом» выросли как минимум на $11,5 млн — до $26,5 млн. Ранее сообщалось, что сумма иска со стороны «Туркменхимии» составила $911 млн. Белорусская сторона выдвинула встречный иск на сумму $418 млн.
Лукашенко был главным человеком, который инициировал участие отечественных специалистов в строительстве горно-обогатительного комбината в авторитарном Туркменистана, не оценив риски сотрудничества с этой страной и нанеся ущерб белорусскому предприятию.
Агитировал за русский язык
Лукашенко давно известен тем, что на встречах лидеров постсоветских государств откровенно подыгрывает Путину и выступает в роли инструмента российской пропаганды. Не изменил он себе и на саммите в Туркменистане.
— В конце концов, мы разговариваем на одном языке. К сожалению, мы разговариваем, а молодежь наша в отдельных странах уже русского языка — главного нашего языка — не знает, — заявил правитель Беларуси.
Очевидно, что подобные высказывания не могут добавить авторитета Лукашенко даже в глазах авторитарных постсоветских лидеров.