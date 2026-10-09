Лукашенко приехал в неудобную для него страну 6 9.10.2026, 16:01

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Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов

Фото: Белта

У Беларуси и Туркменистана конфликт вокруг Гарлыкского ГОКа.

Лукашенко находится на саммите глав СНГ в Туркменистане. Сегодня, 9 октября, диктатор в Ашхабаде рассказывал об «экономической интеграции».

«Нет сомнений в том, что потенциал СНГ не исчерпан. Наш союз является — и еще на долгие годы останется — Содружеством общей судьбы», — заверял Лукашенко.

Примечательно, что между Беларусью и Туркменистаном такая интеграция не задалась. Над двумя режимами довлеет история с Гарлыкским ГОКом. Проект, начинавшийся как символ стратегического партнерства Минска и Ашхабада, обернулся многолетней судебной тяжбой на сотни миллионов долларов и взаимными претензиями.

Завод проектной мощностью 1,4 млн тонн калийных удобрений в год был официально открыт Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедовым в 2017 году. Строительство позиционировалось как прорывной успех белорусской строительной школы за рубежом.

Практически сразу после запуска начались взаимные обвинения. Туркменистан заявил, что ГОК работает лишь на малую часть проектной мощности из-за недоделок и технологического брака со стороны белорусского подрядчика. Беларусь, в свою очередь, заявила, что Ашхабад недоплатил за выполненные работы более $150 млн и отказывался предоставлять исходное сырье для вывода завода на полную мощность.

Спор перешел в юридическую плоскость. Стороны подали встречные иски в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма: Туркменистан требовал возмещения убытков за срыв запуска производства, а «Белгорхимпром» — выплаты долга за строительство. Судебные издержки для обеих сторон исчисляются миллионами долларов. Разбирательства идут до сих пор.

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