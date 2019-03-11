закрыть
11 марта 2019, понедельник, 17:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Туркменистан подал на Беларусь в Стокгольмский арбитраж

47
  • 11.03.2019, 14:13
  • 10,616

Речь идет о невыполнении обязательств по строительству Гарлыкского калийного горно-рудного комплекса.

Государственный концерн «Туркменхимия» предъявил в Арбитражный институт при Торговой палате города Стокгольм (Швеция) факты неисполнения ОАО «Белгорхимпром» своих контрактных обязательств по строительству Гарлыкского калийного горно-рудного комплекса, обосновал их вину и потребовал возмещения ущерба. Об этом 7 марта сообщило полуофициальное издание Туркменистана "Gündogar news", пишет «Радио Свобода».

По информации издания, для решения в арбитраже также вынесен вопрос о технике ОАО «Белгорхимпром», находящейся на территории Туркменистана, в целях минимизации ущерба нанесенного экономике Туркменистана.

"Комплекс до сих пор не соответствует условиям контракта, заявленная подрядчиком мощность производства продукции в первый год 350 тысяч тонн не достигнута даже на 5% и туркменская сторона несёт значительные убытки", говорится в сообщении.

Вопросы деятельности Государственного концерна «Туркменхимия» были обсуждены 7 марта на заседании правительство страны, но обращение туркменской стороны в международный арбитраж в официальных публикациях не упоминалось.

Туркменистан заявил о намерении обратиться в международный арбитраж по вопросам, связанным с работой Гарлыкского ГОК, в начале ноября 2018 года.


популярное за неделю

Мнение

Как рабы на галерах
Как рабы на галерах Константин Скуратович
Весенний позыв
Весенний позыв Ирина Халип
Карикатура на СССР
Карикатура на СССР Игорь Яковенко
Велосипед президента Голобородько
Велосипед президента Голобородько Виталий Портников