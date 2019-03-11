Туркменистан подал на Беларусь в Стокгольмский арбитраж 47 11.03.2019, 14:13

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Речь идет о невыполнении обязательств по строительству Гарлыкского калийного горно-рудного комплекса.

Государственный концерн «Туркменхимия» предъявил в Арбитражный институт при Торговой палате города Стокгольм (Швеция) факты неисполнения ОАО «Белгорхимпром» своих контрактных обязательств по строительству Гарлыкского калийного горно-рудного комплекса, обосновал их вину и потребовал возмещения ущерба. Об этом 7 марта сообщило полуофициальное издание Туркменистана "Gündogar news", пишет «Радио Свобода».

По информации издания, для решения в арбитраже также вынесен вопрос о технике ОАО «Белгорхимпром», находящейся на территории Туркменистана, в целях минимизации ущерба нанесенного экономике Туркменистана.

"Комплекс до сих пор не соответствует условиям контракта, заявленная подрядчиком мощность производства продукции в первый год 350 тысяч тонн не достигнута даже на 5% и туркменская сторона несёт значительные убытки", говорится в сообщении.

Вопросы деятельности Государственного концерна «Туркменхимия» были обсуждены 7 марта на заседании правительство страны, но обращение туркменской стороны в международный арбитраж в официальных публикациях не упоминалось.

Туркменистан заявил о намерении обратиться в международный арбитраж по вопросам, связанным с работой Гарлыкского ГОК, в начале ноября 2018 года.