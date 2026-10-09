Лукашенко на саммите СНГ посадили с ненавистным ему Пашиняном 10 9.10.2026, 13:49

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фото: rbc.ru

Видеофакт.

В Туркменистане начался саммит глав государств СНГ в расширенном формате. В мероприятии принимает участие и Лукашенко. На кадрах, опубликованных армянскими СМИ из Ашхабада, белорусский диктатор сидит рядом с премьером Армении Николом Пашиняном.

Отметим, между правителем и армянским премьером уже давно искрит. Лукашенко несколько раз хамски заявлял, что «Армения никому не нужна». Пашинян жестко отвечал белорусскому диктатору.

В интервью сайту Charter97.org один из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывший депутат Верховного Совета республики и экс-посол Армении в России Степан Григорян заявил, что нападки Лукашенко в адрес Пашиняна — попытка угодить Москве.

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