Лукашенко на саммите СНГ посадили с ненавистным ему Пашиняном

Лукашенко на саммите СНГ посадили с ненавистным ему Пашиняном10
- 9.10.2026, 13:49
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Видеофакт.
В Туркменистане начался саммит глав государств СНГ в расширенном формате. В мероприятии принимает участие и Лукашенко. На кадрах, опубликованных армянскими СМИ из Ашхабада, белорусский диктатор сидит рядом с премьером Армении Николом Пашиняном.
Отметим, между правителем и армянским премьером уже давно искрит. Лукашенко несколько раз хамски заявлял, что «Армения никому не нужна». Пашинян жестко отвечал белорусскому диктатору.
В интервью сайту Charter97.org один из лидеров демократического движения в Армении в 1990-х годах, бывший депутат Верховного Совета республики и экс-посол Армении в России Степан Григорян заявил, что нападки Лукашенко в адрес Пашиняна — попытка угодить Москве.