Температура поднялась
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 12.10.2026, 6:12
Песков похож на градусник.
Пресс-секретарь Песков похож на градусник – скажет что-нибудь, в чём не разбирается, но зато по сказанному можно оценить градус эйфории в окружении «стратега» - его шефа.
Как видно телефонный разговор двух гениев мировой политики настолько впечатлил окружение Путина, что Песков сообщил:
Зеленский, естественно, будучи в истерике, вряд ли сейчас способен совершать какие-то обдуманные действия. Если бы он был способен совершать обдуманные действия, он бы сейчас демонстрировал склонность к мирным переговорам.
Что такое «переговоры» по Путину, мы наблюдаем который год. А что касается прочего, с чего это Зеленскому быть в истерике? С выкрутасами Трампа он знаком. Успехов у Путина на фронтах нет. Удары по Украине болезненны, но переживет их страна, не первый год с этим сталкивается.
Почитайте, Песков, Пашиняна, который «отбрил» вашего придворного хулигана Медведева:
Мы не желаем, чтобы Армения стала новой Россией. Имея в виду, что, например, в разных уголках России происходят взрывы.
Езжайте в Белгород, Песков, в Курск. Поживите там. Постойте по дороге на заправках. Соприкоснитесь с реальностью. Кстати, и кремлёвского видеорегистратора Зарубина прихватите: пусть он по ходу дела запишет ваши бодрые комментарии.
Телеграм-канал «СерпомПо»