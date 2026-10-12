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Температура поднялась

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 12.10.2026, 6:12
Температура поднялась

Песков похож на градусник.

Пресс-секретарь Песков похож на градусник – скажет что-нибудь, в чём не разбирается, но зато по сказанному можно оценить градус эйфории в окружении «стратега» - его шефа.

Как видно телефонный разговор двух гениев мировой политики настолько впечатлил окружение Путина, что Песков сообщил:

Зеленский, естественно, будучи в истерике, вряд ли сейчас способен совершать какие-то обдуманные действия. Если бы он был способен совершать обдуманные действия, он бы сейчас демонстрировал склонность к мирным переговорам.

Что такое «переговоры» по Путину, мы наблюдаем который год. А что касается прочего, с чего это Зеленскому быть в истерике? С выкрутасами Трампа он знаком. Успехов у Путина на фронтах нет. Удары по Украине болезненны, но переживет их страна, не первый год с этим сталкивается.

Почитайте, Песков, Пашиняна, который «отбрил» вашего придворного хулигана Медведева:

Мы не желаем, чтобы Армения стала новой Россией. Имея в виду, что, например, в разных уголках России происходят взрывы.

Езжайте в Белгород, Песков, в Курск. Поживите там. Постойте по дороге на заправках. Соприкоснитесь с реальностью. Кстати, и кремлёвского видеорегистратора Зарубина прихватите: пусть он по ходу дела запишет ваши бодрые комментарии.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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