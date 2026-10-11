Представлено кольцо, которое заменяет телефон для общения с ИИ

Представлено кольцо, которое заменяет телефон для общения с ИИ2
- 11.10.2026, 22:07
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Устройство отвечает голосом и выполняет команды без экрана.
Стартап Natura, который занимается искусственным интеллектом, представил умное кольцо Interface. Его главная «фишка» – возможность общаться с ИИ-агентами, не доставая телефон. Правда, со стороны это выглядит довольно странно.
На корпусе кольца есть кнопка. Нажимаете на нее, проговариваете задачу – ИИ ее выполняет.
Внутри встроен динамик, так что агент может ответить голосом. Получается, что вы фактически разговариваете со своим пальцем. Звук идет прямо от руки.
Список задач, которые позволяет выполнять гаджет, широкий. Можно дать ИИ-агенту поручение, создать заметку голосом, управлять устройствами умного дома или просто спросить о чем угодно. Все это без телефона в руках.
Если подключить наушники, получится общаться с ИИ обычным способом – через гарнитуру. Но для такого формата кольцо уже не нужно. Достаточно подходящих наушников.
Кольцо выполняет и привычные функции трекера активности. Оно отслеживает пульс и другие показатели так же, как обычный фитнес-браслет.
Что же касается нейросетей, то изначально гаджет поддерживает Instinct, Grok Bot, Claude, ChatGPT и другие сервисы. Так что пользователи не будут ограничены в выборе ИИ-агента.
Кольцо обойдется покупателю в $100. Однако есть нюанс. Без подписки за $9 в месяц оно не заработает. Правда, при покупке дают до полугода бесплатного использования.