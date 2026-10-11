Представлено кольцо, которое заменяет телефон для общения с ИИ 2 11.10.2026, 22:07

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Фото: Natura

Устройство отвечает голосом и выполняет команды без экрана.

Стартап Natura, который занимается искусственным интеллектом, представил умное кольцо Interface. Его главная «фишка» – возможность общаться с ИИ-агентами, не доставая телефон. Правда, со стороны это выглядит довольно странно.

На корпусе кольца есть кнопка. Нажимаете на нее, проговариваете задачу – ИИ ее выполняет.

Внутри встроен динамик, так что агент может ответить голосом. Получается, что вы фактически разговариваете со своим пальцем. Звук идет прямо от руки.

Фото: Natura

Список задач, которые позволяет выполнять гаджет, широкий. Можно дать ИИ-агенту поручение, создать заметку голосом, управлять устройствами умного дома или просто спросить о чем угодно. Все это без телефона в руках.

Если подключить наушники, получится общаться с ИИ обычным способом – через гарнитуру. Но для такого формата кольцо уже не нужно. Достаточно подходящих наушников.

Фото: Natura

Кольцо выполняет и привычные функции трекера активности. Оно отслеживает пульс и другие показатели так же, как обычный фитнес-браслет.

Что же касается нейросетей, то изначально гаджет поддерживает Instinct, Grok Bot, Claude, ChatGPT и другие сервисы. Так что пользователи не будут ограничены в выборе ИИ-агента.

Фото: Natura

Кольцо обойдется покупателю в $100. Однако есть нюанс. Без подписки за $9 в месяц оно не заработает. Правда, при покупке дают до полугода бесплатного использования.

Фото: Natura

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