Украинская разведка разгромила элитные группы спецназа РФ

Украинская разведка разгромила элитные группы спецназа РФ2
- 11.10.2026, 19:43
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Операция стала результатом точной агентурной и технической работы.
Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины обезвредили две группы российского спецназа. Об этом сообщает ГУР в своем Telegram-канале.
Как отмечается, бойцы «Спецподразделения Тимура» провели успешную специальную контрдиверсионную операцию, в результате которой обезвредили две группы военнослужащих 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России.
В разведке рассказали, что благодаря успешной агентурной работе, в частности информации, полученной из среды противника, а также применению технических средств разведки, украинские военные разведчики установили состав вражеских групп и маршруты их передвижения.
Так, бойцы спецподразделения организовали засаду для перехвата российских спецназовцев. После обнаружения противника разведчики нанесли огневое поражение и провели зачистку местности.
«Один военнослужащий российского спецназа взят в плен», – сообщили в ГУР.
Разведка также сообщает, что всего за период проведения операции на Запорожском направлении бойцы «Спецподразделения Тимура» нанесли врагу безвозвратные потери в количестве 448 человек и взяли в плен 85 российских военнослужащих.
Отмечается, что 10-я отдельная гвардейская бригада спецназначения ГУ ГШ ВС РФ – это кадровое соединение российской военной разведки, военнослужащие которого принимали участие в войнах против Грузии и Украины, а также в российской военной кампании в Сирии.
Присутствие представителей этой бригады на оккупированных территориях Украины было задокументировано еще в 2014–2015 годах.