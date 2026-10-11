Белорусские археологи сделали сенсационную находку под Толочином 11.10.2026, 19:14

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Иллюстрационное фото: БЕЛТА

В Соколино обнаружили княжескую часовню с фрагментами росписи.

Раскопки в Соколино под Толочином обернулись удивительным открытием. Археологам удалось обнаружить княжескую часовню XVII века, пишет «Точка».

Постройка небольшая, но имеет большую ценность, в том числе из-за сохранившихся фрагментов росписи.

Находка стала сенсацией, ведь этот объект не описывается ни в одном историческом документе.

«Бывае, што на старых мапах стаіць крыжык – значыць, там была ці царква, ці капліца. Ці літара К – яшчэ бывала такое. Я пераглядзеў шмат гэтых мап, нідзе я не ўбачыў», – рассказал краевед Дмитрий Ивченко.

Фото: ОНТ

При этом, по его словам, некоторые менее значимые объекты были упомянуты.

«Прыязджалі геафізікі са сваім абсталяваннем. Ну што яны сказалі, што ўсё усыпана цэглай, камянямі і цяжка разабраць, што на самой справе там творыцца», – поделился подробностями эксперт.

К осени к работе подключились и волонтеры. Они прибыли на помощь археологам из Толочина, Коханово, Минска.

После двух раскопов установлено, что длина каплицы-склепа достигала до 10 м, стены – 50 см толщиной, а фундамент собран из диких валунов.

У специалистов еще нет изображения сооружения, даже схематичного. Но кое-какие зацепки есть. Кладка указывает на начало XVII века.

«Сярод усёй гэтай стандартнай цэглы мы знаходзім адзін асобнік – гэта палова цэглы, але пальчатка ўжо дыяганальная. Значыць, наўмысна падкрэсліваецца! Потым адбітак пальца майстра – XVII стагоддзя, які рабіў гэтую цэглу», – рассказал ведущий научный сотрудник Института истории НАН Беларуси Олег Дернович.

Артефакты также рассказали, что это было здание с чертами ренессанса. Один из них – вероятно, часть витража. Нашли остатки черепицы типа «бобровый хвост». Также выяснили, что строительная керамика, скорее всего, делалась на месте, так как соколинские поля богаты глинами.

Местные тоже поделились тем, что знают. Вот что рассказала Снежана Гвоздева, учитель белорусского языка и литературы толочинской средней школы №2 им. Н.П.Луговского:

«Малымі прыходзілі, гулялі тут, вось тут быў такі невялічкі раскоп, можна было туды залезці, і нам здавалася, што гэта нейкая вялікая, таямнічая прастора. Пячора, нават. Гаварылі, што гэта быў спачатку спецыяльны такі будынак, дзе пахавалі мясцовую княжну, таму што яна захварэла нейкай страшнай хваробай і, каб гэтая хвароба не распаўсюджвалася, вось яе як бы асобна на гэтым узвышшы».

Одна из расхожих версий гласит: это часовня-усыпальница для княжны-утопленницы, здание построил ее отец. Однако пока все это только легенды.

Фото: ОНТ

«Адкрылі таксама сляды невядомага помніка манументальнага роспісу. Ну, можна сказаць, што фрэскі, але тут, хутчэй за ўсё, гэта al secco – роспісы па сухому тынку. Але пра іх нідзе ўвогуле не прыгадвалася. Ёсць фрагменты з вохрыстым роспісам…» – продолжил описывать Олег Дернович.

Ученые сейчас определяют возраст находки – после 1612-го. Лишь в 1855 году русский этнограф Михаил Без-Корнилович первый упомянул о «часовне, въ которой покоятся предки князей Сокольницкихъ» (один из вариантов фамилии).

Также нашли фрагменты косного материала, однако пока неясно, они из этого места или были каким-то образом сюда перенесены. Ответ ждут от антропологов из Академии наук.

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