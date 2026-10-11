Психологи назвали простой способ сохранить мужскую дружбу 2 11.10.2026, 19:28

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Обычная настольная игра может стать поводом не терять связь годами.

Совместные карточные и настольные игры помогают мужчинам укреплять дружбу, чаще общаться и не терять связь друг с другом. Главное здесь не победа, а возможность регулярно собираться вместе пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Игры создают естественный повод для встреч. Нужно договориться о времени, подготовить стол, выбрать игру и пригласить друзей. Постепенно такие встречи превращаются в привычный ритуал, который помогает людям оставаться частью одной компании.

Интерес поддерживают не деньги или призы, а азарт самой игры и общение.

Настольные игры также помогают людям сближаться без необходимости постоянно поддерживать разговор. Совместное занятие снимает неловкость, а общие впечатления дают новые темы для обсуждения.

Психологи советуют выбирать игры, в которых есть чему учиться, встречаться регулярно и убирать телефоны со стола. Еще одна важная рекомендация — приглашать новичков и объяснять им правила, чтобы никто не чувствовал себя лишним.

«Дружбе нужна структура, иначе она угасает», — подчеркивают авторы.

Для этого не нужны дорогие развлечения или сложная организация. Достаточно стола, простой игры и нескольких друзей, готовых найти время друг для друга.

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