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После ударов Украины «лег» популярный сервис «Яндекса»

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  • 11.10.2026, 19:33
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После ударов Украины «лег» популярный сервис «Яндекса»
Иллюстрационное фото

Россияне потеряли доступ к терабайтам данных.

Россияне продолжают испытывать проблемы, связанные с остановкой работы популярных сервисов «Яндекса» после ответных ударов Украины по дата-центрам этой российской компании. В частности, они не могут получить доступ к терабайтам данных, хранившихся на «Яндекс Диске». Об этом пишет «Код.ру».

О сбое рассказал на платформе «Хабр» пользователь под ником verimash. После атаки на дата-центр в Сасове он решил скопировать данные со своего «Яндекс Диска», объем которых составляет около 1,9 ТБ.

Однако в процессе переноса файлов столкнулся с несколькими видами неполадок: у одних файлов исчезли миниатюры, другие отображались в интерфейсе, но не скачивались, а в некоторых случаях не открывались ни предварительный просмотр, ни оригинал файла.

Пользователь также сообщил, что ссылка на сервер с оригиналом файла формируется корректно, однако хранилище в ряде случаев возвращает ошибку 504 Gateway Time-out. Она указывает на то, что сервер не получил своевременный ответ от другого сервера, необходимого для выполнения запроса.

По данным пользователя, ночью 10 октября недоступными были около 21,3 ГБ – примерно 1% от общего объема его файлов. К вечеру того же дня доступ начал восстанавливаться: из ранее недоступных данных удалось выгрузить 8,1 ГБ.

К вечеру того же дня доступ начал восстанавливаться: из ранее недоступных данных удалось выгрузить 8,1 ГБ. Однако утром 11 октября ситуация ухудшилась. После остановки еще одного дата-центра «Яндекса» во Владимирской области недоступной оказалась уже примерно половина файлов пользователя.

«Дождь» добавляет, что журналисты проверили личные и рабочие аккаунты в сервисе и убедились: некоторые файлы действительно недоступны.

На сбои указывают и ответы в опросе под публикацией на «Хабре». Из 440 участников 68 сообщили, что также не смогли скачать часть файлов с «Яндекс Диска».

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