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Самый мощный суперкомпьютер России попал под удар ВСУ

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  • 11.10.2026, 13:50
  • 1,782
Самый мощный суперкомпьютер России попал под удар ВСУ

«Галушкин» находился в дата-центре во Владимире, который атаковали дроны.

Компания «Яндекс» ночью, вероятно, потеряла свой последний суперкомпьютер «Галушкин» - самый мощный в РФ. Он находился в дата-центре во Владимире, который атаковали украинские дроны.

Dialog.UA разбирался в деталях. «Яндекс» подтвердил, что инфраструктура площадки пострадала, ее работа полностью остановлена. Поврежден ли «Галушкин», на данный момент неизвестно. Однако вероятность этого высока.

«Галушкин» - один из самых мощных суперкомпьютеров России. Он создан на базе AMD EPYC и NVIDIA A100. С 2021 года размещен во Владимире. Имеет производительность свыше16 петафлопса. Используется в основном для задач машинного обучения и обучения нейросетей, включая модели YandexGPT.

Всего у «Яндекса» имеется три суперкомпьютера. Два остальных, «Червоненкис» и «Ляпунов», размещались в Сасове Рязанской области. Этот дата-центр был атакован первым 8 октября и получил серьезные повреждения.

О состоянии своих суперкомпьютеров компания умалчивает. На сегодня Украина вывела из строя 3 из 4 крупнейших дата-центров IT-монополиста «Яндекс». По всей России, а также в других странах фиксируются сбои в работе сервисов компании.

Ситуацию прокомментировал израильский журналист Сергей Ауслендер. Он полагает, что «Яндекс» больше не оправится.

«Яндекс», от большого ума заблюрив на своих картах здания дата-центров, буквально подсказал, где их искать. Если вдруг не знали. Все-таки они поразительно неэффективные во всем, к чему только не прикасаются. Антимидас какой-то. Снесли третий дата-центр. Думаю, к зиме «Яндекс» будет как «Вайлдберрис». Который как бы есть, но...» - написал журналист.

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