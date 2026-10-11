Украина имеет право бороться за победу 4 Владимир Пастухов

11.10.2026, 19:19

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ВЛАДИМИР ПАСТУХОВ

Но миру придется ответить на вопрос о цене этой войны.

Наиболее часто задаваемый мне сегодня украинцами вопрос звучит так: «Так что, вы предлагаете нам сдаться?»

Мой ответ прост: безусловно нет.

Во-первых, потому, что ваша борьба справедлива и вы имеете право бороться за победу столько, сколько у вас хватит сил. Во-вторых, и это главное, каждый сам определяет, какую цену он готов заплатить за свою свободу. Никто со стороны не вправе принимать за него это решение. И я такого совета не даю.

Но одновременно я считаю себя вправе спросить: какова будет цена этой победы для самой Украины, для Европы и для остального мира? В этом вопросе нет ничего аморального. Мы живём во взаимозависимом мире, где решения одних неизбежно сказываются на судьбах других.

Главная проблема здесь — наличие стратегии победы. Если мы не принимаем формулу Рубио о том, что война зашла в стратегический тупик, из которого есть лишь два выхода — эскалация с расширением конфликта или поиск компромисса, — то должны предложить третью стратегию.

Из того, что я слышу сегодня, наиболее внятная альтернативная стратегия украинской победы сводится к следующему: победить Россию можно только в том случае, если удастся заставить Европу, а в идеале и Америку, «втянуться в эту войну по полной» и непосредственно участвовать в боевых действиях на стороне Украины.

То, что Украина может победить только при поддержке международной коалиции, было понятно с самого начала, и ничего зазорного в этом нет. Достаточно вспомнить роль ленд-лиза в победе СССР над Германией.

Но сейчас происходит существенная эволюция самой концепции победы: от «мы можем победить, если нам предоставят достаточно денег и оружия» к «мы можем победить, только если Запад начнёт воевать вместе с нами».

Здесь неизбежно возникает вопрос о возможности применения Россией ядерного оружия в случае прямого столкновения с вооружёнными силами НАТО или отдельных европейских государств.

На этот вопрос я слышу два основных ответа. Первый: Россия никогда не применит ядерное оружие, потому что там тоже все хотят жить. Второй: даже если применит, мы не можем бесконечно жить в страхе перед такой угрозой. Значит, так тому и быть.

Возникает парадоксальная ситуация. В ходе психологической подготовки российского общества к большой войне одним из её инструментов стала нормализация идеи ядерной катастрофы. Общество приучали к мысли, что существуют ценности, ради которых можно принять даже гибель человечества.

Именно в этом контексте прозвучала знаменитая путинская формула: «Зачем нам такой мир, если там не будет России?».

Поразительным образом сегодня мы сталкиваемся с логикой, которую можно выразить противоположной по национальному содержанию, но сходной по смыслу формулой: «Зачем нам такой мир, если там не будет Украины?»

Разумеется, речь не идёт о тождестве положения России и Украины. Одна страна ведёт агрессивную войну, другая защищается. Но различие в ответственности за войну не исключает возможности сопоставлять способы мышления, возникающие по обе стороны конфликта.

Этот вопрос необходимо обсуждать со всей возможной деликатностью, но не уклоняясь от его существа, потому что он выходит за рамки военно-политической стратегии и судьбы отдельного государства.

Это вопрос глобального морально-этического порядка: можем ли мы и при каких обстоятельствах сознательно допускать риск ядерного апокалипсиса ради достижения национальных целей, даже если сами эти цели справедливы?

У меня нет однозначного ответа на этот вопрос применительно к ситуации, в которой оказалась сегодня Украина. Но у меня есть твёрдое убеждение, что мы все имеем право его задавать.

И, задавая его, мы вовсе не предлагаем Украине ни сдаться, ни продолжать войну любой ценой. Мы лишь спрашиваем, какова может оказаться цена войны и победы — не только для Украины, но и для всего остального мира.

Владимир Пастухов, Telegram

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