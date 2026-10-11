В Польше задержали подозреваемого в подготовке покушения на Туска
- 11.10.2026, 20:05
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Мужчина угрожал премьеру и планировал нападение.
В Польше сообщают о задержании подозреваемого в планировании покушения на премьер-министра страны Дональда Туска.
Об этом в своем посте написал министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский.
Он отметил, что был задержан мужчина, который угрожал премьеру Туску и планировал покушение на него.
Более подробной информации министр не привёл.
Дональд Туск также отреагировал на инцидент, поблагодарив полицию за «быстрые и решительные действия».
Ранее стало известно, что польская полиция получила информацию о возможном покушении на премьер-министра Польши Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняка-Камиша.