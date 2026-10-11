Откровенные наряды Spice Girls выставят на продажу ради благотворительности 11.10.2026, 20:34

1,140

Мелани Си призналась, что ей трудно расставаться с ними.

52-летняя Мелани Си, известная как «Sporty Spice» из группы «Spice Girls», решила расстаться с несколькими культовыми вещами из своего гардероба. Вырученные средства пойдут на благотворительные программы Красного Креста, пишет австралийский новостной портал news.com.au (перевод — сайт Charter97.org).

Певица передаст три памятных наряда для благотворительной акции Uber и Красного Креста. Среди них серый костюм с пайетками, в котором она выступала в Лондоне, короткое черное платье Gucci в духе эпохи Spice Girls и зеленый спортивный костюм с желтыми деталями.

Последний костюм даже сравнили с одеждой бывшего премьер-министра Австралии Джона Ховарда.

«Мне очень трудно расставаться со спортивными костюмами. Я их обожаю, и у меня их много», — призналась Мелани Си.

Певица надеется, что ее пример вдохновит поклонников разобрать собственные шкафы и отдать вещи, которыми они больше не пользуются, тем, кому они нужны.

«Я носила эти вещи с удовольствием, но теперь пришло время, чтобы их оценил кто-то другой», — объяснила она.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com