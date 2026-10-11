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Откровенные наряды Spice Girls выставят на продажу ради благотворительности

  • 11.10.2026, 20:34
  • 1,140
Откровенные наряды Spice Girls выставят на продажу ради благотворительности

Мелани Си призналась, что ей трудно расставаться с ними.

52-летняя Мелани Си, известная как «Sporty Spice» из группы «Spice Girls», решила расстаться с несколькими культовыми вещами из своего гардероба. Вырученные средства пойдут на благотворительные программы Красного Креста, пишет австралийский новостной портал news.com.au (перевод — сайт Charter97.org).

Певица передаст три памятных наряда для благотворительной акции Uber и Красного Креста. Среди них серый костюм с пайетками, в котором она выступала в Лондоне, короткое черное платье Gucci в духе эпохи Spice Girls и зеленый спортивный костюм с желтыми деталями.

Последний костюм даже сравнили с одеждой бывшего премьер-министра Австралии Джона Ховарда.

«Мне очень трудно расставаться со спортивными костюмами. Я их обожаю, и у меня их много», — призналась Мелани Си.

Певица надеется, что ее пример вдохновит поклонников разобрать собственные шкафы и отдать вещи, которыми они больше не пользуются, тем, кому они нужны.

«Я носила эти вещи с удовольствием, но теперь пришло время, чтобы их оценил кто-то другой», — объяснила она.

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