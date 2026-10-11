ВСУ ударили по важному объекту РФ, связанному с ракетами «Сатана» и альтернативой Starlink 3 11.10.2026, 12:15

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Иллюстративное фото

Кремль связывал большие надежды с этим центром.

В ночь на 9 октября Силы обороны Украины нанесли удар по Центру ликвидации межконтинентальных баллистических ракет (МБР), расположенному в районе населенного пункта Сыроватиха Нижегородской области России. В Генштабе ВСУ сообщалось, что Центр ликвидации МБР был задействован в производстве взрывчатых веществ и компонентов ракетного топлива. Поэтому Defense Express выяснил, в чем особенность такого объекта.

Аналитики напомнили, что центр ликвидации МБР был запущен в 1991 году на базе воинской части 32193, которая до этого носила название «Станция нейтрализации и демонтажа ракет» (СНД). Для его организации, в частности, были привлечены специалисты КБ «Южное».

«Как прямо следует из названия объекта, Центр ликвидации МБР на первых этапах работы, в 1990-х годах, занимался утилизацией «излишних» межконтинентальных баллистических ракет, которые перешли «по наследству» России от СССР, в рамках соглашений о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-1 и СНВ-2», – добавили в материале.

Всего на базе объекта было ликвидировано 448 МБР типов Р-36 и УР-100Н УТТХ (наземного базирования). Если сравнивать, то по состоянию на 2024 год Россия имела в своем распоряжении 521 межконтинентальную баллистическую ракету наземного и морского базирования, для накопления которых потребовалось более двух десятков лет работы российского ВПК.

В то же время в состав этого арсенала входили 34 ракеты Р-36М, более известные как «Сатана», которые также могут обозначаться как РС-20 «Воевода».

«Однако со временем Центр ликвидации МБР взял на себя и две другие важные функции – поддержание технического состояния имеющегося арсенала ракет «Сатана» в рамках программы «Зарядье» и переоборудование МБР этого типа в конверсионные ракеты по программе «Днепр» («Днепр»). Из чего уже прямо следовало, что, несмотря на формальное название «Центр ликвидации МБР», этот объект играет одну из ключевых ролей для стратегического ракетного арсенала РФ», – отмечает Defense Express.

Эксперты подчеркнули, что конверсионная программа «Днепр» в России официально была закрыта в 2015 году, однако впоследствии Центр ликвидации МБР был вовлечен в цепочку обеспечения компонентами жидкого топлива для формально «гражданских» ракет-носителей других типов, запуски которых проводились уже с космодромов «Восточный» и «Куру».

«Для РФ сейчас ракеты-носители имеют особое значение в контексте вывода на орбиту спутников условной «альтернативы Starlink», в частности в рамках проектов «Бюро-1440» и «Ямал», а также «Старт-1М». Для реализации этих проектов ракетное топливо, безусловно, необходимо. Что также отдельно подчеркивает важность Центра ликвидации МБР. Независимо от того, какой степени разрушений удалось нанести этому объекту, сам факт поражения – важен. И заодно иллюстрирует широту работы Сил обороны Украины по снижению ракетного потенциала россиян во всех плоскостях», – подытожили в публикации.

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