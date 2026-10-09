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Силы обороны Украины поразили объекты производства ракетного топлива в РФ

  • 9.10.2026, 14:23
  • 1,914
Силы обороны Украины поразили объекты производства ракетного топлива в РФ

Под удар попали три локации в двух областях.

В ночь на 9 октября украинские военные поразили в России объекты, связанные с запуском ракет и изготовлением ракетного топлива. Под удар попали три локации в двух областях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Одной из целей стал объект филиала АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЕНКИ) в районе населенного пункта Дальне Константиново-5 Нижегородской области. Это научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В. П. Бармина.

ЦЕНКИ создает, удерживает и эксплуатирует стартовые комплексы, заправочное оборудование и системы управления для ракет.

Также удар пришелся по Редкинскому опытному заводу в районе населенного пункта Редкино Тверской области. Предприятие входит в производственные цепи военно-промышленного комплекса противника.

Завод производит компоненты горючего «Дециллин-М» для крылатых ракет Х-55 и Х-101, а также присадки к дизельному горючему и авиационному керосину. Предприятие находится под международными санкциями.

Еще одним объектом стал Центр ликвидации межконтинентальных баллистических ракет в районе населенного пункта Суроватиха Нижегородской области. Он был поражен, чтобы ослабить возможности военно-промышленного комплекса противника по производству взрывчатых веществ и ракетного топлива.

Такие удары - это реализация Украиной неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, поясняют в Генштабе.

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