В России поражен химзавод, который производит топливо для крылатых ракет 1 9.10.2026, 7:55

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фото: dialog.ua

БПЛА ударили по стратегическому предприятию.

В ночь на пятницу, 9 октября, в РФ был атакован Редкинский опытный завод в поселке Редкино Тверской области.

Об этом информирует Dialog.UA со ссылкой на мониторинговый канал Exilenova+, публикующий кадры атаки с места событий. На опубликованных очевидцами видео слышны звуки летящих беспилотников, а один из снимавших говорит, что дрон упал на завод.

Завод производит компоненты топлива «Децилин-М», используемого в крылатых ракетах «Х-55» и «Х-101».

Кроме того, предприятие выпускает присадки для дизельного топлива и авиационного керосина. Редкинский опытный завод входит в производственную цепочку российского военно-промышленного комплекса.

Его продукция применяется в химическом обеспечении ракетной и авиационной промышленности страны-агрессора. Информация о масштабах повреждений предприятия и всех последствиях атаки на текущий момент отсутствует. Однако известно, что в последний раз предприятие подвергалось атаке в феврале 2026 года.

Это — второй удар по заводу только в 2026 году. В феврале беспилотники СБУ уже били по предприятию. По информации источников, даже временное выведение объекта из строя способно снизить частоту ракетных обстрелов по территории Украины.

Впервые по заводу прилетело в сентябре 2023 года. Тогда беспилотник упал на территории склада, которую у завода арендует компания «Спецпефтьпродукт» и взорвался. В результате взрыва была повреждена одна пустая цистерна, а также разбиты окна в соседнем здании.

27 июня 2024 года тверские СМИ писали о новой попытке атаки завода. Тогда, по информации журналистов, один из дронов упал на крышу цеха №4, после чего взорвался. Второй беспилотник был сбит силами ПВО, после чего также упал недалеко от цеха и через несколько минут взорвался. Третий дрон пытался атаковать территорию предприятия легковоспламеняющихся жидкостей. В результате атаки был поврежден трубопровод и начался пожар. Четвертый беспилотник прилетел на территорию завода спустя два часа и также упал в районе цеха №4. Персонал предприятия эвакуировали.

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