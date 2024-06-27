В Тверской области РФ беспилотники атаковали Редкинский химический завод 27.06.2024, 10:14

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Там производят топливо для самолетов.

Ночью 27 июня в Тверской области РФ беспилотники атаковали «Редкинский опытный завод», который находится на расстоянии около 500 км от границы Украины. Об этом пишут российские СМИ.

На предприятии производят авиационное топливо. По данным «Базы», первый раз завод был атакован около двух часов ночи. По территории предприятия нанесли удар тремя беспилотниками.

По словам источника издания, один из дронов упал на крышу цеха №4, после чего взорвался. Второй беспилотник сбили силы ПВО, после чего он также упал недалеко от цеха. Через несколько минут он взорвался.

Третий же дрон попытался атаковать территорию предприятия легковоспламеняющимися жидкостями. В результате атаки был поврежден трубопровод, и начался пожар.

Через два часа территорию завода атаковал еще один беспилотник. Он также упал в районе цеха №4.

Российское Минобороны заявило о сбитии БПЛА.

На заводе производят топливо для самолетов. Это одно из крупнейших химических производств Тверской области, выпускает больше 40 наименований продукции различного назначения.

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