15 мая 2026, пятница, 9:46
  7.02.2026, 8:43
В Тверской области РФ дроны поразили крупный химзавод

Вспыхнул масштабный пожар.

В ночь на 7 февраля беспилотники атаковали Тверскую область России, где после серии взрывов поднялся масштабный пожар на местном химическом заводе, пишет «Фокус».

Атака произошла на предприятие химической промышленности в населенном пункте Редкино Тверской области. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

По информации российских Telegram-каналов, взрывы были слышны в Конановском районе области. В целом очевидцы насчитали более 10 взрывов. Перед этим в небе слышали гул моторов и видели яркие вспышки.

Впоследствии в направлении населенного пункта, где расположен химзавод, выехало большое количество пожарных машин, отметили россияне.

Местные власти атаку на регион подтвердили. Губернатор Тверской области Виталий Королев заявил, что в результате сбития дронов поднялся пожар на предприятии, информации о пострадавших и других последствиях не поступало.

Как рассказывают OSINT-аналитики, Редкинский опытный химический завод — крупное предприятие химической промышленности РФ. Завод производит специальные химические компоненты, в частности для авиационной и оборонной промышленности (добавки к топливу, технические химикаты, спецреактивы и т.д.). Эту продукцию россияне применяли в частности в военных целях.

Предприятие находится под санкциями Великобритании, США и других стран. Ранее завод уже находился под атаками дронов.

