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YouTube удалил каналы лукашенковских госСМИ

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  • 3.04.2026, 21:26
  • 16,026
YouTube удалил каналы лукашенковских госСМИ

Решение приняла администрация видеохостинга.

YouTube удалил каналы лукашенковского информагенства БелТА, а также провластных телеканалов ОНТ и СТВ.

«YouTube, похоже, сделал последние шаги к признанию «экстремистской площадкой» и полной блокировке в Беларуси. Почти все основные государственные YouTube-каналы Беларуси (БелТА, ОНТ, СТВ) удалены с YouTube!» — заявили в Белтелерадиокомпании.

БелТА сообщила, что каналы были удалены 3 апреля «администрацией видеохостинга» из-за санкций.

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