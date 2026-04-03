YouTube удалил каналы лукашенковских госСМИ

YouTube удалил каналы лукашенковских госСМИ36
- 3.04.2026, 21:26
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Решение приняла администрация видеохостинга.
YouTube удалил каналы лукашенковского информагенства БелТА, а также провластных телеканалов ОНТ и СТВ.
«YouTube, похоже, сделал последние шаги к признанию «экстремистской площадкой» и полной блокировке в Беларуси. Почти все основные государственные YouTube-каналы Беларуси (БелТА, ОНТ, СТВ) удалены с YouTube!» — заявили в Белтелерадиокомпании.
БелТА сообщила, что каналы были удалены 3 апреля «администрацией видеохостинга» из-за санкций.